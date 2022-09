UNIR: resultado da Seleção via Histórico do Ensino Médio está disponível

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) já liberou o resultado final do Processo Seletivo Complementar via notas do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da UNIR.

De acordo com o cronograma, a convocação dos aprovados em 1ª chamada para as matrículas acontece nesta segunda-feira, dia 5 de setembro. Portanto, os candidatos devem acompanhar o site da universidade para conferir as orientações para o registro acadêmico. A lista de documentos necessários para a matrícula já pode ser conferida no edital do PS Complementar.

Conforme divulgado pela UNIR, após a realização da 1ª chamada para matrículas dos aprovados no PS Complementar, há a possibilidade de realização de outras convocações, caso haja vagas não preenchidas.

As matrículas de novos alunos poderão ser realizadas até que o semestre letivo alcance 25% das aulas. O semestre letivo teve início no dia 29 de agosto.

Sobre a seleção

De acordo com o edital, ao todo, a UNIR ofertou 1.192 vagas nesta edição do processo seletivo. As oportunidades estão distribuídas por 41 cursos de graduação ministrados no campi da universidade localizados em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

A seleção dos inscritos foi feita através das notas obtidas pelos estudantes nas seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Matemática. Portanto, os candidatos precisaram enviar o histórico escolar com o registro das médias.

Além disso, a UNIR aceitou também o uso das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse caso, a universidade considerou as notas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e da prova de Redação.

Acesse o Portal da UNIR para mais informações.

