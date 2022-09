Unitins aplica provas do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2 neste domingo (4)

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) realiza neste domingo, dia 4 de setembro, a aplicação das provas do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2. De acordo com o edital, a aplicação será feita no período das 9h15 às 13h15.

O edital estabelece ainda que os locais de prova serão nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo. Os inscritos podem consultar o local de realização do exame através do site da Unitins.

Conforme as orientações da Unitins, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência mínima de 60 minutos. Os portões dos locais de prova serão abertos às 8h e fechados, impreterivelmente, às 9 horas. Para ingressar nas salas, os candidatos deverão apresentar documento de identificação original e válido com fotografia.

De acordo com o edital, a avaliação será compostas por 30 questões objetivas sobre assuntos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A aplicação das provas terá duração de quatro horas.

Vagas e resultados

A oferta total da Unitins é de mil vagas para os cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Parte das vagas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

A publicação do gabarito preliminar das provas objetivas será feita a partir das 19h da segunda-feira (5). O resultado final da seleção será publicado no dia 12 de setembro. Nesta data a Unitins deve publicar também as orientações para as matrículas dos convocados na 1ª chamada.

