Unitins divulga resultado do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) liberou na noite desta segunda-feira (12) o resultado do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de aprovados para cada campi e o resultado final, com os nomes dos aprovados em 1ª chamada, por meio do site da Unitins.

Os convocados em 1ª chamada deverão aguardar as orientações da universidade para a matrícula, mas a relação de documentos necessários para o registro acadêmico pode ser consultada no edital da seleção.

De acordo com a Unitins, o edital com as orientações e datas para as matrículas será divulgado amanhã, dia 13 de setembro (data provável), na página do vestibular.

Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2

A Unitins aplicou as provas do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2 no dia 4 de setembro, no período das 9h15 às 13h15. Conforme estabelecido no edital, a avaliação foi composta por 30 questões objetivas sobre assuntos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Ainda segundo o edital, os locais de prova foram nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo.

Oferta de vagas

A oferta total da Unitins é de mil vagas. As oportunidades são para os cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Parte das vagas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos, indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD).

