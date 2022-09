Universidade Cruzeiro do Sul abre vagas de emprego em São Paulo

A Universidade Cruzeiro do Sul está há quase 50 anos atuando no ensino superior do país, com diversas opções de graduações. Para entregar um ensino de qualidade, ela precisa de profissionais competentes. Inclusive, ela está com novas vagas disponíveis na região de São Paulo.

Universidade Cruzeiro do Sul abre vagas em São Paulo

A Universidade Cruzeiro do Sul está atuando no ensino superior do país há quase 50 anos. Para fornecer a mais alta qualidade aos estudantes, ela precisa de profissionais competentes e responsáveis.

Hoje a Universidade está com oportunidades de emprego na região de São Paulo. Se quiser somar o seu talento a equipe dessa instituição de ensino, confira os cargos disponíveis:

Agente Comercial (Efetivo) – São Paulo / SP;

Analista de Conteúdo (Efetivo) – São Paulo / SP;

Assistente Administrativo (Efetivo) – São Paulo / SP;

Banco de Talentos (Jovem Aprendiz) – São Paulo / SP;

Consultor Comercial (Efetivo) – São Paulo / SP;

Audio Visual (Estágio) – São Paulo / SP;

Técnico em Radiologia (Efetivo) – Itu / SP;

Professor Assistente (Docente) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Universidade Cruzeiro do Sul conecta os alunos, colaboradores, metodologias e comunidade em um ensino de qualidade.

Para representar o melhor grupo de educação do país, os funcionários são colocados à frente da instituição de ensino.

Se quiser fazer parte desse banco de talentos, confira o site oficial da Universidade Cruzeiro do Sul, avalie os detalhes dos cargos e envie seu currículo.

Para saber mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, atualize-se através das notificações. Tenha em primeira mão as principais oportunidades do mercado de trabalho.