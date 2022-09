URGENTE: tempestades vão atingir quase 500 cidades HOJE; veja a lista completa

Para proteção das tempestades, recomenda-se, em caso de rajadas de vento, não ficar embaixo de árvores. Além disso, é possível obter informações junto à Defesa Civil e também junto ao Corpo de Bombeiros. Quais cidades podem sofrer com as tempestades hoje? A seguir, você confere quais são as cidades que podem sofrer com as tempestades no país: Ubá

Tiradentes

Tabuleiro

São Thomé das Letras

São Lourenço

Visconde do Rio Branco

Juiz de Fora

Viçosa

Belo Horizonte

Uberlândia

Varginha

Uberaba

São João del Rei

Santa Rita do Sapucaí

Passa Quatro

Piranguinho

Manhuaçu

Mariana Ademais, outras cidades são Vespasiano, Veríssimo, Vargem Bonita, Urucânia, União de Minas, Wenceslau Braz, Volta Grande, Virgínia, Vieiras, Turvolândia, Tupaciguara, Três Pontas, Três Corações, Tombos, Toledo, Tocos do Moji, Tocantins, Teixeiras, Taquaraçu de Minas e Tapiraí. Ademais, os municípios de Tapira, Soledade de Minas, Simão Pereira, Silvianópolis, Silveirânia, Serranos, Serrania, Seritinga, Sericita, Senhora dos Remédios e Senhora de Oliveira fazem parte da lista.

Ademais, as cidades de Sem-Peixe, Sarzedo, Sapucaí-Mirim, São Vicente de Minas, São Tomás de Aquino, São Tiago, São Sebastião do Rio Verde, Senador José Bento, Senador Firmino, Senador Cortes, Senador Amaral, São Sebastião do Paraíso e São Sebastião do Oeste.

Fonte: Notícias Concursos