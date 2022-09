URI recebe inscrições para Vestibular 2023 até 2 de novembro

O período de inscrição para o Vestibular 2023 da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de novembro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site da URI. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Os candidatos podem escolher participar da seleção através do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou do vestibular tradicional com aplicação de provas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 15 para a seleção via Enem. Para a modalidade tradicional, o valor é R$ 30.

De acordo com o edital, a URI vai aceitar as notas das edições do Enem dos anos de 2015 a 2021. Segundo o Manual do Candidato, os estudantes terão a redação do Enem avaliada desde que tenham obtido nota mínima de 400 pontos.

Vestibular tradicional

A aplicação das provas para os candidatos que escolherem o formato tradicional será feita no dia 6 de novembro, das 13h às 16h.

A avaliação será constituída por uma redação em Língua Portuguesa que valerá mil pontos. Ainda segundo o Manual, a URI vai avaliar os seguintes aspectos da produção textual: Conteúdo, Estrutura e Expressão Linguística.

Vagas e resultados

Ao todo, a URI está ofertando 3.180 vagas em 23 cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas nos campi da universidade localizados nas seguintes cidades: Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

A publicação do resultado, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 8 de novembro.

Acesse o site da URI para mais informações.

