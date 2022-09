USCS publica edital do Vestibular de Medicina 2023

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) publicou o edital com as principais datas e procedimentos referentes ao Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o documento, as inscrições serão recebidas no período das 10h do dia 27 de setembro ao dia 27 de outubro de 2022.

Os interessados deverão se inscrever online, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os estudantes deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 350,00 para cada campus.

Vestibular de Medicina 2023

Ainda de acordo com o edital, a seleção será feita em uma única fase, com aplicação de provas no dia 25 de novembro, das 14h às 19h. Os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 18 de novembro, na página da seleção.

O exame contará com três provas. A Prova I será composta por 8 questões dissertativas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia. A Prova II será constituída por 40 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 de Geografia, 5 de História, 5 de Língua Inglesa e 5 de Física. Além disso, a Vunesp aplicará também uma Prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A oferta da USCS é de 180 vagas para os cursos de Medicina. Do total das oportunidades, 60 são para São Caetano, 60 vagas para a capital (Bela Vista) e 60 para a unidade de Itapetininga.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 19 de dezembro, a partir das 15h. De acordo com o edital, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período de 21 a 23 de dezembro.

Veja mais informações na página do vestibular.

