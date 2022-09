USP anuncia Concursos públicos para Professor na Escola Politécnica

A Universidade de São Paulo (USP) anuncia abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é ocupar vagas no cargo de professor doutor, com atuação direta na Escola Politécnica.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 130/2022: área de conhecimento de “Inteligência Artificial e Fundamentos de Programação”, nas disciplinas de PCS 3838 – Inteligência Artificial; PCS 3110 – Algoritmos e Estrutura de Dados para Engenharia Elétrica; PCS 3111 – Laboratório de Programação Orientada a Objetos para Engenharia Elétrica; PCS 3616 – Sistemas de Programação; PCS 3746 – Sistemas Operacionais (1 vaga);

EDITAL nº 131/2022: área de conhecimento de “Eletrotécnica, Instrumentação e Controle Aplicados à Engenharia de Petróleo”, nas disciplinas de PEA3395 – Eletrotécnica Geral; PEA3393 – Laboratório de Eletricidade Geral I; PEA3389 – Laboratório de Eletricidade Geral I; PMI3216 – Tratamento de Minérios: Instrumentação e Controle de Processos em Usinas de Concentração de Minérios; PMI3915 – Instrumentação, Controle e Automação para a Indústria do Petróleo; PMI5916 – Modelagem e Controle na Produção de Petróleo; e PMI5922 – Instrumentação, Controle e Automação de Processos Industriais (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 29 de novembro de 2022, para o edital nº 130/2022 e até até as 17h do dia 31 de outubro de 2022, para o edital nº 131/2022, ambas, por meio do endereço eletrônico oficial da USP.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita, mais julgamento do memorial com prova pública de arguição e prova didática.

Os concursos terão validade desde sua publicação, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos; entre outras atividades.

EDITAL nº 130/2022 (pag 255 a 256)

EDITAL nº 131/2022 (pag 256 a 257)