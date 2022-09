UVV abre período de inscirção para o Vestibular 2023

A Universidade Vila Velha (UVV) abre nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023 de Medicina e para a seleção dos demais cursos de graduação. A instituição realiza dois processos seletivos distintos.

Vestibular de Medicina

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2023 poderão ser feitas até o dia 12 de outubro. Segundo o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Os interessados deverão se inscrever online, exclusivamente por meio do site da UVV. As inscrições também poderão ser feitas de forma presencial, na Central de Relacionamento com Aluno (CRA), na UVV-ES de Vila Velha /Campus Boa Vista, das 8h às 19h, em dias úteis.

A seleção para o curso de Medicina é realizada em duas etapas. A prova da 1ª etapa está marcada para o dia 16 de outubro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas no dia 23 de outubro.

A oferta para essa seleção é de 85 vagas em Medicina (período integral). Conforme o edital, a publicação do resultado final será feita até 28 de outubro deste ano.

Vestibular para demais cursos

Os candidatos aos demais cursos de graduação da UVV poderão se inscrever até o dia 19 de outubro, também por meio do site da instituição. Nesse caso, os estudantes poderão se inscrever para as provas presenciais ou se inscrever para o vestibular com provas agendadas.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas para os demais cursos está prevista para o dia 23 de outubro. Além de uma prova de redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão a uma prova objetiva sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Veja mais informações no site da UVV.

