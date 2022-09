Vagas de EMPREGO são anunciadas pela Intercity Hotels

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Intercity Hotels, empresa que não para de crescer no segmento de hotelaria urbana no país, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de Cozinha; Cozinheiro; Recepcionista; Agente de Serviços; Agente de Serviços; Recepcionista; Garçom; Executivo de Contas; Cozinheiro; Supervisor de Andar; Agente de Eventos; Jovem Aprendiz; Executivo de Contas; Agente de Serviços; Recepcionista; Garçom; Garçom; Agente de Serviços; Recepcionista; Jovem Aprendiz; Assistente de Manutenção; Agente de Hospedagem; Almoxarife; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Cozinha; Garçom; Coordenador de Manutenção; Cozinheiro; Garçom; Recepcionista; Steward;. Garçom; Chefe de Cozinha; Chefe de Cozinha; Coordenador de Alimentos e Bebidas; Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Cozinha; Almoxarife; Agente de Serviços; Agente de Serviços; Assistente de Manutenção;

Coordenador Fiscal; Assistente Administrativo Financeiro; Auxiliar de Cozinha; Gerente Geral; Assistente de E-Commerce; Analista de RM; Analista de RM; Agente de Serviços; Agente de Serviços; Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Cozinha; Analista de TI; Gerente de Vendas; Técnico de Manutenção; Recepcionista; Recepcionista; Almoxarife; Recepcionista; Recepcionista; Recepcionista; Agente de Serviços; Técnico de Manutenção; Agente de Serviços; Agente de Serviços; Técnico de Manutenção; Assistente de Manutenção; Cumim; Chefe de Fila; Barman; Hostess; Mensageiro; Garçom; Recepcionista; Assistente Administrativo Financeiro; Recepcionista; Garçom; Auxiliar de Cozinha; Recepcionista; Cozinheira; Garçom; Técnico de Manutenção; Recepcionista; Chefe de Fila; Agente de Serviços; Supervisor de Andar; Supervisor de Andar; Agente de Reservas; Garçom; Recepcionista; Steward; Garçom; Garçom; Garçom; Agente de Serviços; Coordenador de Condomínio; Técnico de Manutenção;

Gerente Geral; Assistente de DP; Recepcionista; Recepcionista; Cozinheiro; Cozinheiro; Assistente de Manutenção; Agente de Serviços; Recepcionista; Agente de Serviços; Agente de Serviços; Recepcionista; Auxiliar de Serviços Gerais; Técnico de Manutenção; Agente de Serviços; Estagiário; Agente de Serviços; Recepcionista; Analista de Auditoria Interna; Garçom; Agente de Serviços; Recepcionista; Agente de Serviços; Cozinheiro; Analista de Recursos Humanos; Steward; Jovem Aprendiz; Agente de Serviços; Auxiliar de Serviços Gerais; Recepcionista; Jovem Aprendiz; Recepcionista; Assistente de Manutenção; Assistente de Manutenção; Recepcionista; Recepcionista; Gerente Geral; Analista Fiscal; Jovem Aprendiz; Recepcionista; Auxiliar de Cozinha; Assistente Administrativo Financeiro; Jovem Aprendiz; Coordenador de Alimentos e Bebidas; Técnico de Manutenção; Garçom; Garçom; Agente de Serviços; Coordenador de Recepção e Governança; Agente de Serviços; Assistente de Manutenção; Estagiário; e Auxiliar de Cozinha.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Intercity Hotels e cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

