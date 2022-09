Vagas de EMPREGO são ofertadas pela Lar Cooperativa Agroindustrial

A Lar Cooperativa Agroindustrial, empresa fabricante de rações destinadas à avicultura, suinocultura e bovinocultura, disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Operador de caldeira; Operador de caldeira; Operador de efluentes; Operador de máquinas (cortes); Operador de máquinas industriais; Auxiliar de produção de fábrica de farinha e óleo; Auxiliar eletricista; auxiliar de manutenção; Eletricista; Eletricista industrial; Auxiliar de produção operacional; Auxiliar de estoque; Classificador; Designer web e offset; Eletricista; Engenheiro civil; Operador de estação de tratamento; Pedreiro; Operador de máquinas (lavanderia); Pintor; Zelador; Almoxarife; Assistente de gestão ambiental; Assistente de linha de produção; Assistente de mesa; Almoxarife; Assistente administrativo; Assistente de produção; Auxiliar administrativo; Auxiliar administrativo; Auxiliar de cozinha; Auxiliar de produção-madeira; Mecânico industrial; Auxiliar de pátio; Eletromecânico; Estágio-manutenção; Jovem aprendiz; manutenção; Mecânico de manutenção; Mecânico industrial; Auxiliar de eletricista industrial; e Auxiliar de produção.

Sobre a Lar Cooperativa Agroindustrial

Nossos cortes de frango estão habilitados para chegar em mais de 80 países, pela América, Europa, Ásia e países árabes. Na área agrícola levamos a segurança a campo com insumos de procedência, assistência técnica de qualidade e solidez para comercialização da produção agrícola dos nossos associados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Estamos há mais de meio século colocando nosso padrão de qualidade no mapa, sempre priorizando a ética nas relações humanas e com uma boa pitada de inovação nos negócios.

www.lar.ind.br/institucional

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Lar Cooperativa e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

