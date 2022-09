Vai receber o AUXÍLIO BRASIL em setembro? Veja como DESBLOQUEAR o cartão de saque

Os novos cartões do Auxílio Brasil já começaram a ser distribuídos pelo Ministério da Cidadania. No entanto apenas 3,2 milhões de unidades foram entregues aos beneficiários do programa. No total, a ferramenta deve atender mais de 6 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesse primeiro momento, estão recebendo o cartão Auxílio Brasil, os beneficiários que foram incluídos no programa a partir de novembro de 2021. Além disso, estão sendo priorizadas as famílias que residem em municípios que não possuem canais de pagamento da Caixa ou que estejam com os meios sobrecarregados.

Desta forma, os beneficiários que já estiverem com o novo cartão em mãos, poderão efetuar o saque de R$ 600 do Auxílio Brasil em setembro. De acordo com a pasta responsável, a nova ferramenta do programa social vem para modernizar o meio de pagamento dos benefícios.

O dispositivo possui um chip que garante novos meios de movimentação do benefício. Além do saque total ou parcial do abono em toda a rede de pagamentos da Caixa Econômica e bancos 24h, o novo cartão possibilita que o usuário faça compras em estabelecimento na função débito.

Como fazer o cartão do Auxílio Brasil?

Indo direto ao ponto, não é necessário solicitar o novo cartão. Sendo assim, fique atento aos sites fraudulentos que pedem dados pessoais e documentos se passando pelo Governo Federal e prometendo o envio da ferramenta.

Em síntese, o Ministério da Cidadania está enviando o cartão de forma automática aos beneficiários que já recebem os valores mensais do programa social com base nos dados que já foram informados no Cadastro Único (CadÚnico).

Como desbloquear o cartão do Auxílio Brasil?

Todo cartão requer uma senha de segurança para ser usado, evitando fraudes e saques indevidos. A novidade é que a senha do novo cartão da transferência de renda deverá ser cadastrada pelo aplicativo da conta poupança social digital, o Caixa Tem.

A decisão foi tomada visando facilitar o processo para o beneficiário sem que ele precise sair de casa. Vale ressaltar que, é essencial cadastrar a senha executando este passo a passo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem;

Selecione a opção “Auxílio Brasil”;

Clique em “criar senha do cartão”.

Com o novo cartão do programa em mãos, o beneficiário poderá usá-lo não apenas para efetuar o saque em espécie do benefício, como mencionado. O uso se estende a compras no mercado, farmácia, lojas, postos de combustível, e qualquer outro estabelecimento que aceite cartões na função débito.