As franquias de sucos estão conquistando cada vez mais adeptos que procuram uma alimentação saudável e gostam de tomar um suco natural, feito na hora. Por isso que hoje, nós vamos indicar se vale a pena investir em franquia de sucos.

A grande variedade de combinações entre frutas e legumes, possíveis de serem feitas nos sucos, abre um leque muito grande de variações de produtos a para se oferecer em uma franquia de sucos. Além disso, é possível misturar com iogurtes e outros ingredientes para aumentar as opções de ofertas do produto.

Outro fator que é positivo neste segmento, é o clima brasileiro. Isso porque, é propício para o cliente ter vontade de consumir um suco natural, além de vitaminas e “smoothies”.

Como é o mercado brasileiro de franquia de sucos?

O mercado brasileiro é bem atrativo para as franquias de suco, que se tornaram pontos de encontro de jovens e adolescentes, além de possibilitar uma grande variedade de produtos a serem oferecidos no cardápio.

Além disso, o consumo de sucos naturais é uma tendência que precisa ser utilizada a favor dos franqueados. Isso porque, há uma busca pela alimentação saudável está em grande crescimento no Brasil.

Os produtores de frutas e legumes também estão com grande lucratividade, com a existência de franquias de sucos. Assim, podem oferecer frutas e legumes frescos e de qualidade, como ingredientes para a preparação dos sucos. É outro ponto de vendas de frutas e legumes diretamente pelo produtor, deixando de vender somente em feiras do agronegócio.

Quais são as vantagens de se investir em uma franquia de sucos?

Existem inúmeras vantagens de se investir em uma franquia de sucos. Vamos, na sequência, apresentar as principais:

Existe mais modelos de negócio para escolha do franqueado

As franquias de suco oferecem modelos de negócio de todos os formatos, podendo ser: ponto de venda, food trucks, container, barracas, lojas de rua, lojas de shopping, quiosque, entre outros.

Assim, o franqueado tem várias possibilidades para escolha do modelo de negócio, que normalmente se adequa ao valor de investimento inicial disponível.

Existe uma grande variedade de marcas para escolha do franqueado

Quando se escolhe investir em uma franquia, tão importante quanto avaliar o investimento, o faturamento e o produto, é preciso que ele conheça também a história da marca. Assim, é necessário saber se a sua história vem ao encontro com os interesses do franqueado.

Além disso, prove o produto, pois você precisa acreditar que se trata realmente é gostoso e atrativo para os seus clientes. Como você irá vender algo que não gostou?

Outra questão é perceber qual a ideia que os clientes têm da franquia. Procure em sites como o Reclame Aqui as suas reclamações e elogios. Além disso, tente visitar outras unidades e conversar com os franqueados. Assim, é possível que você veja com os olhos da razão para decidir pela marca da franquia.

Aprenda sobre as funcionalidades dos sucos que você comercializa

O diferencial de uma franquia de sucos é entender sobre as combinações feitas para produzir as bebidas e seus efeitos no organismo. Para isso, leia, se informe e procure saber tudo sobre os produtos que você vende.

Ao conversar com o cliente, indique para ele os benefícios para o consumo dos diferentes sucos, quais os sabores e aromas que irá encontrar em cada um deles e demonstre que você sabe, de fato, sobre o produto que está comercializando.

Entender que o mercado de sucos é altamente lucrativo

A preocupação com a saúde do corpo leva as pessoas, naturalmente, a procurar alimentos saudáveis e isso inclui os sucos naturais.

Se a franquia tiver frutas e legumes de qualidade, se você investir em atender o cliente com presteza e dedicação, se você tiver um ambiente para a produção dos sucos limpo e bem organizado, há uma grande possibilidade de ter lucros excelentes.

Veja: algumas unidades chegam a faturar em torno de R$ 30 mil mensais, enquanto em outras, o faturamento é ainda maior.

Mas, não esqueça do ditado: “Os olhos do patrão que engorda a boiada”. Assim, esteja sempre presente na franquia, acompanhe os processos e as operações, realize um bom atendimento e mantenha o foco no seu negócio.

Por fim, prosperar depende quase que exclusivamente da maneira como você conduz a sua franquia.