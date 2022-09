Vale anuncia 120 vagas de emprego em todo o país

Já imaginou trabalhar em uma das maiors – e mais importantes – empresas do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que a Vale acaba de anunciar 120 vagas de emprego em todo o país. As chances estão disponíveis por meio de duas iniciativas, o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. Há vagas para atuação em dfierentes cidades dos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

O primeiro exige que os candidatos tenham se formado em qualquer curso de graduação, inclusive engenharia e geologia, formados (graduação), entre julho de 2020 e março de 2023, com interesse em se desenvolver para, no médio ou longo prazo, ocupar posições estratégicas e/ou de liderança e com foco em uma visão ampla de negócio.

O programa de Especialista de Engenharia e Geologia, por sua vez, visa recrutar profissionais que tenham se graduado entre março de 2020 e março de 2023 em qualquer curso de Engenharia e Geologia. Os candidatos devem ter, ainda, interesse e disponibilidade para assumir posições de Liderança – Supervisão nas operações no curto/médio prazo, além de visão sistêmica, disponibilidade de mudança e viagens?, mentalidade ágil e alinhamento com os valores e cultura da Vale.

Com duração de 18 meses, ambos os programas têm como objetivo destacar e potencializar talentos. A empresa busca atingir pelo menos 50% de contratação de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+.

A empresa oferece salário compatível com o de mercado e uma série de benefícios, dentre eles: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável); vale alimentação; auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever pelo site www.vale.com/trainee até o dia 3 de outubro.