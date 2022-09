VALORES A RECEBER: Banco Central liberou nova consulta do DINHEIRO ESQUECIDO hoje (02/09)? Confira

Os cidadãos brasileiros aguardam ansiosamente pelas liberações das consultas do Sistema Valores a Receber, do Banco Central.

O sistema de consultas foi interrompido após o acontecimento da greve dos servidores do Banco Central, há alguns meses. Entretanto, mesmo após o fim das manifestações, a entidade não se pronunciou quanto a volta das consultas.

O BC informou que cerca de R$ 8 bilhões estavam esquecidos pelos brasileiros em contas financeiras. Na primeira fase, R$ 4 bilhões ficaram disponíveis para devolução. Portanto, nesta segunda fase, o dinheiro esquecido em bancos soma cerca de R$ 4 bilhões.

Sistema Valores a Receber

O sistema se trata de um programa realizado pelo Banco Central com o objetivo de informar aos cidadãos brasileiros sobre valores esquecidos em suas contas-correntes ou poupança nas instituições financeiras. Além disso, fazem parte do sistema os valores cobrados indevidamente em tarifas de crédito.

De onde vem o dinheiro esquecido?

O dinheiro esquecido Banco Central é proveniente de:

contas-correntes ou de poupanças que foram encerradas (mas que ainda tinha saldo disponível);

valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito; e

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

Como consultar os valores a receber

A princípio, é importante deixar claro que a consulta dinheiro esquecido nos bancos deverá ser realizada na nova plataforma do Banco Central (BC).

A consulta e solicitação de saque do dinheiro esquecido do Banco Central está “temporariamente suspensa para aprimoramento”, de acordo com o site do Banco Central. Além disso, conforme informado anteriormente, a greve dos servidores atrapalhou a possibilidade de consultar os valores em maio.

O cidadão que já fez a sua consulta inicial recebeu uma data específica para retornar ao site do valoresareceber.bcb.gov.br.

Desde já, caso ainda não tenha feito, é necessário acessar o site acima e efetuar a consulta valores a receber usando o número do CPF e a sua data de nascimento. Para consultar dinheiro esquecido é preciso ter acesso à conta Gov.br, nível prata ou ouro. Essa é uma obrigatoriedade, caso você queira ver quanto tem disponível.

Após realizar a consulta inicial você deve acessar o site acima e seguir os seguintes passos:

Efetuar o login;

Consultar valor a receber; a instituição que deve devolver o valor; ou a origem do dinheiro esquecido;

Clicar na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição bancária.

Novas regras Valores a Receber

O sistema Valores a Receber conta com algumas mudanças após conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Ademais, o sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o Sistema, uma vez que os dados serão atualizados e pode haver uma nova quantia disponível para você sacar.