VALORES DAS APOSENTADORIAS DO INSS em 2023 são revelados e beneficiários já se programam para o próximo ano

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determina a separação dos recursos da União para os seus respectivos objetivos no decorrer do ano. É neste documento que consta a previsão do salário mínimo para o ano seguinte, neste caso, para 2023. O que impacta diretamente nos valores das aposentadorias do INSS.

A princípio, considerando a projeção da inflação até o final deste ano, o piso nacional será de R$ 1.302. Porém, por se tratar de uma estimativa, é possível que até janeiro de 2023 seja alterada.

Valor das aposentadorias do INSS em 2023

Primeiramente, conforme a Constituição Federal, nenhum benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode ser menor que um salário mínimo vigente, sendo assim, ele é a base para o pagamento básico da autarquia.

Em outras palavras, o benefício dos aposentados e pensionistas do INSS poderão passar por um reajuste de 7,41%, conforme a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Veja como vai ficar:

Valor atual Projeção para 2023 R$ 1.212 R$ 1.302 R$ 1.500 R$ 1.611 R$ 2.000 R$ 2.148 R$ 2.500 R$ 2.685 R$ 3.000 R$ 3.222 R$ 3.500 R$ 3.759 R$ 4.000 R$ 4.296 R$ 4.500 R$ 4.833 R$ 5.000 R$ 5.371 R$ 5.500 R$ 5.908 R$ 6.000 R$ 6.445 R$ 6.500 R$ 6.982 R$ 7.000 R$ 7.519

Salário mínimo sem ganho real

A princípio, com a correção do salário mínimo segundo o percentual do INPC, o Governo Federal indica que não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, o aumento do salário é apenas uma reposição pela inflação. Isso significa que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

Ou seja, o aumento do salário serve apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, o cidadão não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar seu poder de compra.

Assim, até 2019, o piso recebia um ganho real, em razão de que não era corrigido apenas pela inflação. Na época, o cálculo do se realizava com base no PIB de dois anos anteriores e a inflação relativa ao INPC.

Evolução do salário mínimo

O salário mínimo vigente, ou seja, de 2022, é equivalente a R$ 1.212. O valor foi estabelecido com base no INPC apurado em 2021, que totalizou 10,02%. O valor representa uma evolução não muito significativa do piso no decorrer dos anos. Veja abaixo:

Maio de 2004: R$ 260,00;

Maio de 2005: R$ 300,00;

Abril de 2006: R$ 350,00;

Abril de 2007: R$ 380,00;

Março de 2008: R$ 415,00;

Fevereiro de 2009: R$ 465,00;

Janeiro de 2010: R$ 510,00;

Janeiro de 2011: R$ 545,00;

Janeiro de 2012: R$ 622,00;

Janeiro de 2013: R$ 678,00;

Janeiro de 2014: R$ 724,00;

Janeiro de 2015: R$ 788,00;

Janeiro de 2016: R$ 880,00;

Janeiro de 2017: R$ 937,00;

Janeiro de 2018: R$ 954,00;

Janeiro de 2019: R$ 998,00;

Janeiro de 2020: R$ 1.045,00;

Janeiro de 2021: R$ 1.100 ,00;

Janeiro de 2022: R$ 1.212,00.

Como aumentar o valor da aposentadoria INSS?

Os aposentados e pensionistas do INSS ainda podem aumentar o valor do seu benefício. Veja como:

Revisão da vida toda : a revisão da vida toda do INSS é indicada para os segurados que contribuíram para a Previdência antes de julho de 1994.

: a revisão da vida toda do INSS é indicada para os segurados que contribuíram para a Previdência antes de julho de 1994. Ações trabalhistas : através dessa revisão é possível incluir no cálculo da aposentadoria os vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores;

: através dessa revisão é possível incluir no cálculo da aposentadoria os vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores; Trabalho rural: o trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que por um curto período, pode utilizar esse tempo para garantir um valor adicional no recebimento da sua aposentadoria.

o trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que por um curto período, pode utilizar esse tempo para garantir um valor adicional no recebimento da sua aposentadoria. Contratos de trabalho concomitantes permite valor maior no INSS : essa possibilidade é destinada aos trabalhadores que atuaram simultaneamente em regimes diferentes, como no público e particular;

: essa possibilidade é destinada aos trabalhadores que atuaram simultaneamente em regimes diferentes, como no público e particular; Períodos de contribuição que não constam no CNIS : também é possível pedir uma revisão para incluir período trabalhado que não constar no CNIS;

: também é possível pedir uma revisão para incluir período trabalhado que não constar no CNIS; Atividade insalubre: para finalizar, o segurado que atuou em atividade especial, insalubre ou periculosa, pode solicitar o acréscimo no tempo de contribuição, sendo o percentual de 20% para mulheres e 40% para homens.