Vantagens da franquia de seguros

Uma franquia de seguros é destaque no segmento, uma vez que possui vários modelos de negócio para escolha do franqueado. Assim, possui um mercado muito promissor. Por isso que hoje, nós vamos indicar as vantagens da franquia de seguro e porque você deve investir no nicho.

Qual é o mercado de uma franquia de seguros?

Apesar de a venda de seguros ser altamente promissora, sempre existem pessoas, residências, automóveis e empresas que ainda não possuem um seguro efetivado.

Estima-se, por exemplo, que 70% dos veículos que circulam no Brasil, não contam com nenhum tipo de seguro. Assim, é possível ver todos os dias nos noticiários a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, além da quantidade de acidentes de trânsito diários existentes.

Outra questão é o seguro de vida, pois é preciso pensar nos seus dependentes, em situações de morte ou invalidez permanente.

Por que investir no nicho de franquia de seguros?

Apresentaremos na sequência, quais as razões para investir no nicho de franquias de seguros:

O segmento está em alta no mercado

A primeira coisa a se fazer quando se decide investir em uma franquia, é avaliar o mercado da atividade a ser desempenhada. Acompanhe os números:

19% das pessoas possuem seguro de vida;

70% dos veículos existentes no Brasil não possuem seguro;

O mercado de seguros representa 6,4% do PIB brasileiro;

90% das pessoas que possuem seguro, fazem a sua renovação periódica.

Os números são bem atrativos para o mercado de seguros.

As franquias de seguro apresentam uma grande variedade de serviços

Normalmente uma franquia de seguros possui parcerias com diversas empresas e oferecem ao cliente uma variedade muito grande de serviços, bem como preços e diferentes tipos de proteção.

Assim, as franquias de seguro possuem serviços como:

Seguros residenciais

Seguros automotivos

Seguros pessoais

Seguros para empresas e condomínios

Seguros de viagem

Seguros de equipamentos e outros itens.

Apresenta flexibilidade nas operações do negócio e redução no custo das operações

Normalmente, os modelos de negócio das franquias de seguros são mais enxutos em comparação com as demais e podem ser realizados em espaços menores, ou até no formato home based. Assim, a redução dos custos ocorre na não necessidade de locação de espaço, realização de reformas, pagar folhas de pagamento, entre outros itens.

Este reduzido custo nas operações é fundamental e muitas vezes decisivo, para quem quer entrar no mercado de franquias, e não tem muito dinheiro para investir.

Para o franqueado, é necessário que faça a prospecção de clientes, que pode ser pessoalmente ou utilizando o marketing digital. Para negociar e fechar os contratos, também existe a possibilidade de realizar de forma remota, ou presencialmente.

Dessa forma, se tem maior flexibilidade e autonomia para realizar as suas atividades, bem como possibilita conciliar os serviços da franquia com outras atividades.

Existir grandes empresas parceiras na oferta de seguros

As parcerias das franqueadoras com grandes marcas são fundamentais para que existam vantagens positivas em negociar com elas, já que geram grande lucratividade para o franqueado.

Os clientes podem não conhecer o franqueado, mas normalmente conhecem as empresas pelas quais você ofertará o seguro. Sendo assim, há uma maior credibilidade e segurança para realizar as suas operações.

Por isso, é possível oferecer ao público preços mais acessíveis, maiores coberturas e ofertas de diferentes empresas para escolha. Além disso, as grandes marcas dão maior credibilidade e confiança para o cliente.

O negócio de seguros é uma franquia

E, dessa forma, possui todas as vantagens de ser franqueado como:

Marca reconhecida no mercado

Operações e processos já testados e aprovados

Possuir suporte especializado da franqueadora.

Possuir o Plano de Negócio e todas as orientações para realizar as atividades de maneira acertada, bem como o plano financeiro e operacional.

Por fim, você pode também optar por abrir uma corretora de seguros a partir de negócio próprio, mas com certeza, não terá o suporte necessário para competir com a franquia, pois não terá uma variedade de empresas de seguros disponíveis para trabalhar com você. Além disso, você vai ter que começar do zero.

Considere as vantagens apresentadas neste artigo e avalie a possibilidade de trabalhar com uma franquia de seguros para obter grande lucratividade e ter a possibilidade de ter um negócio promissor no mercado.

Assim, com as informações passadas no post de hoje, temos certeza que será muito mais interessante e até mais simples começar o seu negócio no ramo de seguros, pois as principais dúvidas já foram sanadas!

Pesquise, planeje, se organize e avalie suas possibilidades sempre! Tenha certeza do que procura e invista sem medo!