As franquias de despachante atuam diretamente sobre os órgãos estaduais de trânsito e resolvem todos os problemas relacionados ao seu veículo. Assim, minimiza toda a complexidade e burocracia existente nestes processos. Por isso que hoje, vamos apresentar as maiores vantagens de uma franquia de despachante.

Quais os serviços prestados por uma franquia de despachante?

Normalmente, qualquer serviço solicitado aos órgãos de trânsito, envolve entrega de documentos, vistorias, enfrentar filas nas delegacias regionais, entre tantos outros serviços que listamos na sequência.

As franquias de despachante vão auxiliar principalmente as pessoas que não possuem tempo suficiente para realizar estas atividades. Também é útil para as que não entendem o processo burocrático envolvido. Sendo assim, quem contrata os serviços não terá preocupações com os andamentos dos processos e vai chegar no resultado desejado de maneira rápida e eficiente.

Entre os principais serviços realizados por uma franquia de despachante, tem-se:

Primeiro emplacamento: realizado após a compra de um carro novo, onde é necessário solicitar o emplacamento e mandar confeccionar as placas de acordo com a legislação vigente;

Transferência de propriedade: ocorre quando o cliente realiza a venda de um veículo usado, e deve transferir para o nome do comprador. Esta ação precisa ser realizada de maneira rápida. Além disso, deve comunicar aos órgãos de trânsito a venda do veículo. Caso contrário, se houver algum acidente e não for feita a transferência de nome para o novo proprietário, a responsabilidade recairá para o dono do veículo;

Alterar as características do veículo: dependendo das alterações que você fizer no veículo, como cor, tipo de combustível e tamanho dos pneus, é preciso regularizar a situação nos órgãos de trânsito;

2ª Via de CRV ou CRLV: o CRV é emitido uma só vez, e é utilizado para fazer a transferência de propriedade do veículo. Enquanto o CRLV, é emitido todos os anos, com o pagamento das taxas de IPVA e licenciamento. A franquia de despachante auxilia na obtenção da 2ª via de ambos os documentos.

Também existem situações onde podem ser feitas:

Comunicação de venda: É feita a partir do momento em que a venda do veículo é realizada, e tem a intenção de evitar que multas e/ou acidentes causados pelo novo proprietário incidam sobre a sua responsabilidade;

Realizar a baixa definitiva dos veículos: a baixa definitiva é realizada quando o veículo não tem mais condições de circular nas ruas, ou passou por acidente de danos graves. Dessa forma, se vende como sucata. Esta baixa necessita de realização de processos e burocracias para ser realizado.

Todos estes procedimentos são complexos, demandam tempo e documentos que uma franquia de despachante pode resolver com maior facilidade, pelo conhecimento das operações envolvidas.

Quais são as vantagens de se contratar uma franquia de despachante?

As vantagens são muitas e algumas já foram apontadas no artigo. Por isso, contratar uma franquia de despachante facilita muito a vida das pessoas que possuem um veículo e querem manter sempre legalizado de forma correta.

Assim, entre as principais vantagens de se contratar uma franquia de despachante, tem-se:

Minimizar o tempo desperdiçado com a burocracia. Assim, resolve os seus problemas, sem que você tenha que dispor de muito tempo para resolver a parte burocrática;

Contar com a experiência de um despachante para resolver os seus problemas. O profissional sabe qual o caminho seguir. Sendo assim, não é preciso ficar pedindo informação dos procedimentos necessários para resolver a situação;

Ter mais rapidez na entrega dos documentos. Quem sabe o que faz, quais caminhos devem percorrer, apresenta resultados de maneira mais rápida e eficiente;

É possível contar com serviços de leva e traz dos veículos para vistoria, emplacamento e outras burocracias em que a presença física dos veículos é necessária;

Ganhe tempo e fique tranquilo

A franquia de despachante resolve o seu problema e cobra a sua taxa de serviços. O valor em questão normalmente compensa pelo tempo perdido na resolução de diversas questões com os veículos.

Além disso, é possível que a franquia tenha o controle sobre as datas de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro do veículo. Dessa forma, será informando para o cliente as datas em que é necessário fazer a renovação dos documentos.

Por fim, responda: Quanto vale o seu tempo? A resposta é a maior vantagem de se contratar uma franquia de despachante. E é como diz o ditado: quem não tem tempo, paga.

Ou seja, você pode pagar multas pelo atraso da regularização dos documentos, de pátio e guincho quando parado em blitz por documento sem renovação. Por outro lado, pode pagar um despachante e ficar tranquilo. Isso porque ele irá avisar do vencimento e tratará de resolver os seus problemas!