veja 5 dicas para deixar o espaço lindo e convidativo

O quarto do seu pequeno está sem graça, pouco interessante? Então, por que não tentar uma decoração nova no ambiente? Pois, saiba como deixar o quarto de criança decorado no artigo de hoje.

Existem muitos meios para deixar o local mais bonito e aconchegante, gastando pouco e de modo bastante fácil. Além disso, a originalidade do local fica incrível e a criança irá adorar.

Fiquem conosco e inspire-se com ideias e dicas de como deixar o quarto de criança decorado e acolhedor.

Por que deixar o quarto de criança decorado?

Afinal, por que decoramos os ambientes, não é mesmo? Muitas pessoas acham isso supérfluo e um gasto de dinheiro.

Mas, na verdade, a decoração é um processo muito importante para o bem estar dos moradores e visitantes do local.

Um ambiente sem cor, sem texturas e sem muitos detalhes pode trazer um certo desconforto e sensação de vazio. Exceto, é claro, em casos onde o estilo de decoração é minimalista.

Além disso, quando se trata de crianças, a importância é ainda maior. Pois, o cômodo é como se fosse o universo pessoal dos pequenos. Sendo assim, ao decorá-lo criamos um ambiente de segurança e diversão para eles.

Por isso, aprenda a como fazer um quarto de criança decorado incrível.

Como fazer um quarto de criança decorado

Para fazer um quarto de criança decorado, antes de tudo, faça uma lista de tudo que a criança mais gosta. São carrinhos? Dinossauros? Bonecas? Ou animais? Aliás, liste também as cores favoritas. Isso tudo tem muita importância na hora de decorar o local.

Inclusive, peça a ajuda da criança quando for decorar o ambiente. Pois, desse modo tudo ficará do jeito que foi imaginado. Logo, tornará o espaço um lugar ainda mais mágico e confortável para seu pequeno.

Sabendo desses primeiros passos, descubra as melhores dicas para fazer o quartinho do seu pequeno um ambiente encantado.

As melhores ideias para quarto de criança decorado

Agora que você já sabe tudo que seu pequeno gosta, e com a ajuda dele, vamos começar o projeto de quarto de criança decorado. Portanto, confira essas 5 dicas e se inspire com as ideias para tornar o ambiente ainda mais convidativo.

1. Pense nas cores do ambiente

As paredes são o primeiro local em que deve acontecer a renovação. Você sabia que cada cor pode transmitir uma sensação e causar uma emoção diferente, tanto nas crianças como também nos adultos? Por isso, veja o significado das cores de tinta no ambiente:

Vermelho, laranja e amarelo: São capazes de estimular a mente, exprimir energia. Além disso, costumam aflorar e intensificar as emoções de quem está no local.

Azul: Essa cor é conhecida por trazer calmaria e frescor ao ambiente. Além de relaxar, ela também permite maior concentração e promove amplitude no local. Logo, se o seu pequeno for muito agitado, azul pode ser uma boa escolha para acalmá-lo.

Verde: Assim como o azul, transmite calmaria, mas também traz sensação de equilíbrio e aumenta a produtividade.

Violeta: esse tom transmite uma sensação de delicadeza, de paz e bem estar geral.

Se possível, invista em tintas que são de fácil limpeza, pois os pequenos costumam sujar muito o local ao riscar as paredes.

2. Escolham uma temática juntos.

Ter um tema no local pode ser agradável e estimulante para a criança. Pois assim ela se conectará mais em seu universo pessoal.

Mas se atente ao fato de que ela pode deixar de gostar disso depois de um tempo, tendo que fazer a redecoração do ambiente. Por isso, decida por uma temática mais geral e atemporal, como flores, animais, carros, entre outros.

3. Use e abuse de tapetes

Invista em tapetes felpudos e macios para o local, pois as crianças costumam passar muito tempo no chão. Desse modo, isso trará mais conforto e segurança para os pequenos, além de deixar o ambiente mais charmoso.

4. A iluminação

Procure usar luzes mais frias e direcionadas no ambiente. Isso deixará a criança mais tranquila e o ambiente mais sofisticado.

Se possível, invista em fitas de led para deixar o local mais moderno. Além disso, combina com qualquer decoração.

5. Nichos

Os nichos são um dos itens mais escolhidos para quarto de criança decorado. Isso ocorre, devido à sua versatilidade. Além disso, é funcional para guardar, exibir decorações e outros objetos que a criança gosta.

E aí, se inspirou com essas dicas de quarto de criança decorado? Pois, comece o projeto de decoração hoje mesmo com seu pequeno, ele vai amar.