Veja as principais matérias que caem no Concurso INSS 2022

Saiu o edital do Concurso INSS 2022 e para quem deseja atuar nessa que é uma das maiores instituições do país, é preciso se preparar para as provas.

O Instituto abriu um processo seletivo para preenchimento de mil vagas de nível técnico. Então, essa pode ser a chance que você estava esperando para começar sua carreira. E assim, garantir um excelente salário que ultrapassa os 5 mil reais por mês.

Então, se quer saber mais sobre esse assunto, bem como as matérias que caem no Concurso INSS 2022, não deixe de acompanhar esse texto até o final. Leia com atenção para não perder nenhum detalhe.

Concurso INSS 2022, saiba mais

Estima-se que mais de mil vagas estão abertas no Instituto Nacional do Seguro Social, e a pedido do Ministério Público Federal, o Concurso INSS 2022 ocorrerá este ano para preenchimento dessas vagas.

Segundo o Instituto, essas vagas foram abertas por conta de aposentadorias de servidores e também para outros serviços. Por isso, o nível de escolaridade é médio e técnico.

Devido a essa defasagem, a fila de espera para recebimento de benefício só aumenta. Então, milhares de brasileiros que fizeram o pedido de benefícios como aposentadoria por idade, ou Benefício de Prestação Continuada, o BPC, para pessoas portadoras de deficiências, aguardam uma resposta por parte do Instituto.

Como, na maioria desses casos, a pessoa encontra-se impedida de trabalhar, o Ministério Público pediu urgência na realização do Processo Seletivo. Logo, com o intuito de contratar profissionais para agilizar esses pedidos que se encontram parados até o momento.

Quais são as vagas disponíveis no Concurso INSS 2022?

Segundo o Instituto, estão disponíveis para preenchimento através do Concurso INSS 2022, cerca de mil vagas de nível técnico para o cargo de Técnico do Seguro Social nas áreas administrativas.

Essas vagas podem ser preenchidas por candidatos com ensino médio completo, ou curso técnico de especialização na área.

O profissional que preencher a vaga, deverá trabalhar com atendimento ao público. E também outras funções como dar assistência a seus superiores em processos administrativos.

Além disso, realizar atividades que dizem respeito ao reconhecimento dos direitos previdenciários do cidadão, fazer a tramitação e movimentação de processos e documentos. Por fim, deve fazer estudos e levantamentos para obtenção de informações, além de outras atividades administrativas e normativas do INSS.

Qual a remuneração oferecida?

Após passar pelo Processo Seletivo, e conquistar uma vaga no INSS, o profissional deverá exercer todas as atividades citadas acima. E para isso, receberá uma remuneração condizente com as suas funções.

Dessa forma, o salário oferecido para esses profissionais de nível técnico chega a 5,9 mil reais mensais. Além do salário, o profissional contratado pelo INSS receberá um auxílio alimentação, que está atualmente em cerca de 450 reais mensais.

Como realizar as inscrições para este processo seletivo?

As inscrições para participar do Concurso INSS 2022 estão abertas desde o dia 16 de setembro. A previsão é que o prazo para realizar sua candidatura termine no dia 3 de outubro deste ano.

A realização das inscrições deve ser feita através do site da organizadora do concurso, a Cebraspe.

A taxa de inscrição é de 85 reais e deve ser paga até o dia 21 de outubro de 2022. No entanto, para quem deseja pedir a isenção dessa taxa, o prazo também é o mesmo da candidatura, ou seja, entre os dias 16 de setembro e 3 de outubro.

Principais matérias que caem no Concurso INSS 2022

A previsão é que as provas do Concurso INSS 2022 sejam aplicadas em 27 de novembro deste ano.

Segundo a organizadora do Processo seletivo, as questões da prova serão baseadas em diversas disciplinas, como, por exemplo:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Código de Ética do Servidor Público;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Sistema de Seguridade Social.

Para estar preparado para a prova objetiva do Concurso INSS 2022, é necessário se aprofundar em todos esses temas.

Todas as matérias e temas, além da aplicação das provas e todos os detalhes a respeito das provas estão disponíveis para consulta no edital do concurso. Para isso, basta acessar o site da Cebraspe, que é a banca organizadora do processo seletivo.

Agora que você já sabe quais as matérias, bem como mais detalhes sobre o Concurso INSS 2022, estude. Ademais, se prepare e faça sua inscrição dentro do prazo para garantir sua vaga em uma das maiores instituições do Brasil.