Veja como abrir uma conta no sistema Gov.br de forma rápida

A conta gov.br se trata de um atalho para o cidadão acessar os serviços públicos disponibilizados pelo Governo Federal. Por meio da conta, é possível se conectar a CNH Digital, Carteira de Trabalho Digital, o Meu INSS, entre outros.

Através do aplicativo gov.br, é possível emitir documentos digitais, como o Certificado de Habilitação Técnica (CHT), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Certificado de Alistamento Militar (CAM), Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo (CDSA), Certificado de Reservista e Certidão de Situação Militar.

A plataforma é periodicamente atualizada pelo governo para melhor atender o público brasileiro. Atualmente, não é nem mesmo necessário inserir o login e senha para acessar a conta, basta utilizar o QR Code que permite a autenticação.

Veja os passos para abrir a conta

A abertura da conta não gera custos ao cidadão, podendo ser realizado em poucos passos por meios digitais. Veja:

Entre no site ou baixe o aplicativo gov.br; Na sequência, informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Leia, aceite os termos e clique em “Continuar”; Feito isto, indique os bancos para criar a conta ou clique em “Tentar de outra forma”, caso você não possua conta em banco ou não queira utilizá-la; Informe os dados solicitados pelo sistema e clique em “Confirmar”; Verifique se as informações foram repassadas corretamente; Um código será enviado pelo e-mail ou pelo celular. Ao recebe-lo, coloque no lugar indicado; Em seguida, crie uma senha que atenda os critérios exigidos; Por fim, acesse a sua conta com seu login e senha recém-criados.

Como aumentar o nível da conta Gov.br?

A conta gov.br possui três níveis de segurança e acesso, sendo eles o bronze, prata e ouro. O cidadão tem essa informação assim que termina de criar a conta. Todavia, na maioria das vezes a conta começa no nível bronze, que dá apenas acesso a serviços parciais do governo.

No caso do login nível “prata” ou “ouro”, é exige o acesso por meio do reconhecimento facial, permitindo contatar serviços bancários, ou seja, mais complexos como o resgate de valores esquecidos nas instituições financeiras.

Contudo, caso esteja interessado em aumentar o nível da conta, será preciso seguir algumas instruções ou entrar em “Privacidade/Selos de Confiabilidade”.