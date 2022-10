Veja como brilhar alumínio das panelas com essas dicas simples

Você com certeza deve possuir algumas panelas com aspecto opaco e manchado aí na sua casa. Afinal, todos temos.

Sendo assim, e comum que as panelas tenham essa aparência depois de certo tempo de uso. Todavia, por sorte, isso não é uma condição permanente.

Então, podemos utilizar alguns métodos simples para deixar o alumínio parecendo novo. Por isso, separamos algumas dicas de como brilhar alumínio das panelas facilmente.

Quer brilhar alumínio das panelas? Faça sem complicações!

Panelas e utensílios foscos, sem graça e sem brilho são verdadeiros pesadelos para quem gosta de tudo impecável, não é mesmo?

Assim, a ocorrência de panelas manchadas, e com aspecto opaco é comum em todas as casas. Na realidade, a maioria destes objetos sofrem essa alteração.

Isso depende muito do material dela, pois existem as de alumínio, as de ferro, as de inox, e assim por diante.

Desse modo, o alumínio tende a ser mais fácil de manchar, enquanto que o inox permanece brilhoso por mais tempo.

Além da aparência opaca, as panelas de alumínio podem apresentar manchas semelhantes a gotas secas, que costumam aparecer após deixar o item secar sozinho no escorredor. Isso não é regra, mas é um fenômeno bastante comum.

Por fim, queimar as panelas feitas de alumínio não é uma tarefa muito difícil. Pois, por ser um ótimo material condutor de calor, é preferido para a confecção das panelas por esquentar os alimentos mais rápido.

Entretanto, o excesso de condução de calor pode acabar queimando a comida. E por consequência apresenta manchas escurecidas na sua base, tanto por fora como por dentro.

Agora, você já sabe que as panelas de alumínio são super fáceis de manchar. Todavia, você sabe a melhor forma de brilhar alumínio das panelas? Pois, existem muitos métodos. Desse modo, separamos os mais eficientes para você experimentar.

Descubra como brilhar alumínio das panelas com esses métodos

Pois é, esse utensílio tão essencial na cozinha pode ficar com manchas muito facilmente. Entretanto, você não precisa ser refém das panelas opacas. Por isso, confira os métodos que descobrimos de brilhar alumínio das panelas.

Lã de aço

Essa pode parecer a dica mais óbvia da lista, mas com certeza é um dos métodos mais eficientes para brilhar alumínio das panelas.

A lã de aço é um produto muito fácil de encontrar em qualquer mercado e possui preço muito em conta.

Além disso, ela é capaz de remover as manchas do alumínio com grande maestria. Entretanto, pode ser bastante cansativo esfregar as panelas com a lã de aço, até que elas fiquem brilhosas.

Por isso, usar um produto em conjunto com a lã pode dar resultados incríveis.

Produtos para brilhar alumínio

Como dito anteriormente, existem produtos com a finalidade de dar brilho aos metais e alumínios. Esses multiúsos costumam ser cremosos. Por isso, são fáceis de aplicar.

Limpeza com vinagre e bicarbonato

Esses dois personagens estão presentes em praticamente todas as receitas e métodos caseiros de limpeza.

Aplicar o bicarbonato junto com o vinagre, sobre a panela manchada ou queimada, garantirá a maior facilidade de remover a sujeira. Consequentemente, dará brilho com mais facilidade.

Bicarbonato com detergente

Uma forma mais simples de dar brilho aos alumínios é misturar duas colheres de bicarbonato de sódio a 500 ml de detergente.

Essa solução pode ser usada durante todas as lavagens, para tratar da limpeza dos alumínios da sua casa. Assim, você não só deixará brilhando, como manterá o aspecto por mais tempo.

Limão

O limão também é um dos grandes heróis na hora da limpeza. Sendo assim, há dois modos de aplicar limão ao arear as panelas:

Esfregue uma das bandas do limão por toda a panela e deixe agir por um tempo. Lave e repita o processo;

Enquanto, se a sujeira for mais espessa, fatie o limão e deixe descansar em cima do local afetado por meia hora. Retire e lave normalmente.

Como evitar que as panelas e utensílios percam o brilho?

As dicas que demos de brilhar alumínio das panelas são cruciais, não só para deixar os utensílios com aspecto bonito, como também para manter o brilho deles.

Portanto, para evitar que se tornem opacos, é essencial que as panelas sejam lavadas com lã de aço. Ou se preferir, usar produtos para arear ou ainda com bicarbonato com detergente ao menos uma vez por semana.

Ao incluir na rotina, isso garantirá que mantenham o aspecto. Além disso, procure secar os itens de alumínio logo que terminar a lavagem para evitar aquelas manchinhas de água provenientes da lavagem.

Viu só como brilhar alumínio das panelas é fácil?