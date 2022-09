Veja como limpar esponja de maquiagem rapidamente

A maioria das pessoas que adoram se maquiar possuem em seu arsenal, pelo menos, uma esponja de maquiagem. Aliás, esse item serve para inúmeros procedimentos no processo de embelezamento.

Entretanto, por ser uma esponja com poros de diâmetro muito pequenos, ela acumula restos de maquiagem muito facilmente. Então, o problema disso é que acaba atrapalhando na hora de realizar outra maquiagem. Consequentemente, manchando a pele com produtos presentes nela.

Logo, ee esse problema acontece com você, venha aprender a limpar esponja de maquiagem rapidamente com esses truques.

Entenda o motivo pelo qual você deve limpar esponja de maquiagem frequentemente

Não se trata apenas da sujeira que fica na pele, quando tentamos utilizá-la sem limpar. Na verdade, a questão por trás de limpar esponja de maquiagem também tem apelo para sua saúde.

Veja bem, as esponjinhas de maquiagem são itens que possuem poros muito pequenos. Por isso, acumulam muitos restos de maquiagem. Mas, além disso, ela pode acumular muitos microrganismos, fungos e bactérias. Principalmente se o armazenamento for feito em locais escuros e de pouca ventilação.

Aliás, alguns desses pequenos agentes podem causar doenças na sua pele, e você nem imaginava. Então, por que deixar para depois? Pois, pegue suas esponjinhas e use esses truques para limpar esponja de maquiagem rapidamente.

Como limpar esponja de maquiagem: informações essenciais antes de começar!

Antes de você começar a limpar esponja de maquiagem, saiba que existem produtos que podem danificar esse item. Então, muita atenção.

Sabe aqueles sabonetes e shampoos feitos para bebê? Pois, esses são os melhores para realizar a limpeza. Mas se você não possuir, não tem problema. Assim, detergentes neutros ou sabonetes também podem ser utilizados que não prejudicarão o objeto.

Apenas se atente para evitar produtos de limpeza como sabão em pó, sabão para roupas, alvejantes e água sanitária. Além disso, ainda que faça uma boa higienização, evite o uso de vinagres na limpeza.

Então, prefira os produtos mais neutros e leves, pois a esponjinha será utilizada na pele, e esta é uma região bastante sensível. Sabendo disso, vamos para os métodos.

Dicas rápidas e fáceis para limpar esponja de maquiagem

Agora que você já sabe que os produtos devem ser, de preferência, neutros e seguros para a pele, vamos começar a limpar esponja de maquiagem. Portanto, pegue sua esponjinha e vamos lá.

Limpar esponja de maquiagem no microondas

Pode parecer meio estranho levar suas esponjas ao micro-ondas. Mas, esse é um dos métodos mais eficientes para retirar toda a sujeira e limpar esponja de maquiagem.

Em uma vasilha que possa ir ao eletrodoméstico, coloque todas as esponjas e cubra com água. Em seguida, adicione o equivalente à meia colher de sopa de detergente por esponja na vasilha.

Leve ao micro-ondas e deixe aquecer por 1 minuto. Ao retirar, você notará que a sujeira começou a passar para a água. Assim, espere que esfrie, e então lave a esponja em água corrente, pressionando e deixando a água ser absorvida. Repita esse último processo várias vezes.

Com água quente

No entanto, se você não dispõe de um micro-ondas em sua casa, ainda tem como fazer. Então, basta aquecer água, e espalhar sobre as esponjas com detergente. Deixe por 5 minutos, retire a água e lave normalmente.

Com água fria

Também é possível limpar esponja de maquiagem usando água fria, ainda que esse método seja pouco recomendado. Pois, a água fria irá retirar a maior parte da sujeira, mas não irá garantir a higienização profunda da esponja. E nem a limpeza de produtos oleosos que estejam impregnados.

Em uma vasilha, coloque as esponjas e meia colher de detergente por esponjinha. Em seguida, aperte as esponjas e deixe que faça bastante espuma. Enxague normalmente, e se necessário, repita o processo de lavagem.

Dicas para secar as esponjinhas de maquiagem

Após limpar esponja de maquiagem, uma boa secagem garante que não vá ficar mau cheiro ou que fungos se acumulem no local. Além disso, é importante que a esponja esteja seca na hora de usar, para que sua eficiência seja total.

Experimente utilizar uma toalha de rosto. Então, disponha todas as esponjas sobre a toalha, e pressione até que a maioria da água tenha sido retirada. Após isso, leve a um local arejado, e se houver sol será ainda melhor.

Aliás, deixe que sequem ao calor natural, isso garantirá a melhor limpeza da esponja. Agora que você viu como é fácil e importante limpar esponja de maquiagem, pegue todas as suas e faça a higienização agora mesmo.