Veja como movimentar Auxílio Brasil pelo Caixa Tem e evite filas

Você sabia que tem como movimentar seu dinheiro do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem?

Pois, hoje nós ensinaremos tudo o que precisa saber sobre esse tema no artigo de hoje. Além disso, aprenda a como movimentar seu dinheiro pelo aplicativo no seu celular, para que você possa economizar tempo e evitar o estresse das filas dos bancos.

Por isso, leia até o fim e saiba como é simples e rápido realizar várias tarefas. Por exemplo, pagar contas, fazer compras na internet, fazer pix e muitas outras coisas com o seu dinheiro do Auxílio Brasil através do aplicativo Caixa Tem.

O que é Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil consiste em um programa de transferência de renda do Governo Federal destinado a famílias em situação de extrema pobreza.

Devido a todas as calamidades e momentos de incerteza que atingiram o mundo todo em 2020, o Governo Federal se viu obrigado a auxiliar sua população. Pois, muitas pessoas perderam os empregos. Consequentemente, ficaram sem renda para sustentar suas famílias.

Foi criado, então, o Auxílio Emergencial que beneficiou milhares de famílias brasileiras. Porém, este benefício já tinha data programada para encerrar desde sua criação.

A data de encerramento era prevista para acabar em dezembro de 2020. Todavia o prazo foi prorrogado até outubro de 2021.

Então, quando este auxílio chegou ao fim, o Governo Federal lançou um novo programa de transferência de renda. Aliás, que substituiria o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial: o Auxílio Brasil. Desde então, milhares de famílias são beneficiadas com o valor do auxílio, que é repassado pelo Governo todos os meses.

Como fazer para receber o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem?

Para que você possa receber o Auxílio Brasil, é necessário ir até o CRAS da sua cidade para se cadastrar no CadÚnico. Em seguida, é só esperar pela aprovação.

Quem já recebia o Bolsa Família, não precisa fazer o cadastro novamente. Pois, já é automaticamente direcionado para receber o benefício do Auxílio Brasil.

Enquanto os que já estão inscritos no CadÚnico e não recebiam o Bolsa Família, estão na lista de reserva. Mas os dados inseridos no cadastro passarão por análise previamente antes de conceder o benefício.

No entanto, se você se cadastrou no Cadastro Único e ainda não foi aprovado para receber o benefício, ainda há solução. Para isso, procure o CRAS com os seus documentos e de todas as pessoas que moram em sua casa para fazer uma atualização das suas informações.

Como o benefício é pago?

O Auxílio Brasil é pago pela Caixa Econômica Federal, e chega até o beneficiário pelas contas do benefício ou Caixa Tem.

Se você tem o cartão físico do Auxílio Brasil pode sacar seu dinheiro nas lotéricas, terminais de autoatendimento, Caixa Aqui ou nas Agências da Caixa.

Além disso, o cartão serve para fazer compras no débito em diversos pontos comerciais.

Para adquirir um cartão do Auxílio Brasil, não é necessário fazer nenhum cadastro ou solicitação, pois a Caixa o disponibilizará para todos os beneficiários. Porém, como são muitas famílias aprovadas para o Auxílio, a Caixa está enviando os cartões gradualmente para os endereços cadastrados no CadÚnico.

Mas, se você é beneficiário e ainda não possui o cartão físico, saiba que é possível movimentar seu dinheiro através do aplicativo do Caixa Tem.

Como movimentar o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem?

Com o aplicativo Caixa Tem, movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil e de outros benefícios pagos pelo Governo, ficou ainda mais fácil.

Por meio do seu celular é possível fazer consultas de saldos, fazer compras pela internet ou em lojas físicas com o cartão de débito virtual. Além disso, pode fazer saques sem cartão, pagar contas, realizar transferências, solicitar extratos, receber e fazer Pix, entre outras coisas, sem sair de casa.

Este aplicativo está disponível para todos, mas apenas os beneficiários dos programas do Governo podem possuir uma Poupança Social Digital no Caixa Tem. Portanto, é o que possibilita o acesso aos repasses do Governo.

Para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem você só precisa seguir este passo a passo:

Conecte seu celular à internet; Vá à loja de aplicativos do seu celular e pesquise “Caixa Tem”; Instale o aplicativo no seu celular; Depois de instalado, cadastre um login e uma senha, através do seu CPF; Clique o botão “cadastrar telefone” e cadastre seu aparelho;

Depois é só liberar o acesso e pronto. Desse modo, você já pode usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo aplicativo.

Agora que você já sabe como movimentar o Auxílio Brasil pelo Caixa Tem é só baixar o aplicativo no seu celular e aproveitar.