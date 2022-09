veja como saber se você já tem um registro

Você sabe o que é o Cadúnico? Trata-se simplesmente de uma lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no Brasil. É a partir destes dados que as esferas de poder podem traçar políticas públicas para ajudar os mais necessitados, através de benefícios sociais.

Embora o conceito pareça simples em um primeiro momento, o fato é que o Cadúnico gera uma série de dúvidas nos cidadãos. Uma delas gira em torno da questão do processo de verificação das informações. Existe uma parcela da população que ainda não sabe sequer se já tem um cadastro ativo neste sistema.

A boa notícia para eles, é que não é preciso sair de casa para saber se você está ou não na lista.

Métodos de consulta do CADÚNICO

Pelo site

Uma das maneiras de realizar a conferência é visitando o site oficial do Meu Cadúnico. O cidadão precisará preencher um formulário que pede o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Basta selecionar o seu estado e município e clicar em emitir. Pronto. O sistema vai verificar a sua situação e indicar se você tem Cadúnico ou não.

Pelo app

Outra opção é fazer a checagem através do app do Meu Cadúnico. O aplicativo é gratuito e está disponível para download em celulares Android e iOS. Depois de baixar a aplicação, basta clicar no formulário, preencher as informações exigidas e clicar em emitir. Trata-se de um sistema semelhante ao que é visto no site oficial.

Pelo telefone

Para quem não é muito familiarizado com a internet, há ainda a opção de fazer a consulta através do telefone. Basta ligar para o número 0800 707 2003 e selecionar a opção 5. A ligação é gratuita e precisa ser feita entre segunda e sexta-feira, das 7h às 19h, ou nos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.

E se eu não estou no Cadúnico?

Caso o cidadão confira as informações e perceba que não está no Cadúnico, é preciso procurar entrar na lista. Não há uma data máxima para a entrada no sistema. O indivíduo poderá entrar no registro no momento em que achar necessário.

De um modo geral, a entrada no Cadúnico é de responsabilidade das prefeituras. As gestões municipais decidem como a seleção é feita. Em todos os casos, o cidadão precisa realizar o procedimento de maneira presencial.

Recentemente, o Governo Federal aplicou atualizações no sistema do app do Meu Cadúnico, e passou a permitir que os cidadãos iniciem o processo de inscrição pela internet. Entretanto, trata-se apenas de um início do processo, de modo que a conclusão do procedimento ainda precisa ser presencial.

Garantia de auxílios

Outro ponto que também é importante, é que a simples entrada no Cadúnico não garante o recebimento automático de nenhum benefício. Ao entrar na lista, o cidadão apenas passa a ter mais chances de seleção.

O Governo Federal usa os dados do Cadúnico para definir a folha de pagamentos de boa parte dos seus programas sociais. Projetos como o Auxílio Brasil, o vale-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica são três dos exemplos mais conhecidos.

De toda forma, governos estaduais e municípios também podem oferecer projetos sociais com base nas informações do Cadúnico. O cidadão pode entrar em contato com os órgãos para saber se pode se encaixar em algum deles.