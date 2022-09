veja dicas de organização e limpeza

O sonho da maioria das pessoas é que a casa se mantivesse limpa eternamente. Afinal, limpar a casa pode ser bem tedioso, e também demanda bastante tempo e atenção aos detalhes.

O lavabo é um local que, muitas vezes, acaba sujando muito rápido. Por isso, se você tem dificuldade em deixar ele limpo, quer manter este cômodo com a aparência de recém lavado, você está no artigo certo!

Portanto, aprenderemos hoje a como manter o lavabo sempre limpo e cheiroso. Confira.

Por que o lavabo suja tão rapidamente?

Esse local da casa é um dos campeões na velocidade em que acumula sujeira. Então, para entender o motivo disso, temos que entender que é um ambiente onde toda a nossa sujeira é depositada diariamente.

Afinal de contas, quando tomamos banho, por exemplo, todas as impurezas do corpo se acumulam no chão do box. Por isso, essa área deve ser limpa com frequência. Pois, pode encardir e ficar com aspecto de sujo com facilidade.

Aliás, isso vale também para as outras partes do banheiro, pois todos acumulam sujeiras ao longo do dia. Além disso, o mau cheiro costuma aparecer nesse ambiente, por ser um lugar que está quase sempre molhado.

Mas muitas vezes esquecemos disso, já que o banheiro parece um local limpo, principalmente por ser o local onde nos higienizamos. Portanto, para manter o lavabo sempre limpo, é simples. Basta usarmos várias técnicas que são bastante simples e não exigem muito tempo.

Como manter o lavabo sempre limpo

O processo para manter um lavabo sempre limpo não costuma ser difícil. Uma vez que ao criar pequenos hábitos nesse ambiente, a limpeza dele se mantém com mais vigor.

Sabendo disso, experimente utilizar em seu lavabo um cesto de lixo que possua tampa. Pois assim, o mau cheiro e a sensação de sujeira serão bastante reduzidos.

Ainda sobre o lixo, lembre-se de retirá-lo com frequência. Ou seja, nada de esperar encher demais. A propósito, se utilizar tapetes no seu banheiro, troque-os com frequência.

Pois estes objetos, dependendo do material e modelo, podem acumular bastante poeira. Assim, unido à umidade do banheiro pode ser um grande incentivo para a sensação de imundície do local.

Ademais, procure fazer a higiene dos itens do banheiro sempre que possível. Para isso, mantenha no ambiente, uma esponja e um pano. Contudo, não esqueça de trocá-los com frequência, para poder realizar a limpeza de lugares como a pia, o exterior do vaso sanitário, e também o box.

Além disso, tenha em mãos sempre um pano limpo e enxuto, para deixar o banheiro seco. Por fim, lembre-se de secar o box ao sair do banho e a pia ao terminar de usá-la. É interessante também que o lavabo esteja organizado para facilitar a limpeza do mesmo.

Lavabo sempre limpo e cheiroso!

Um lavabo sempre limpo combina e muito com bom cheiro e aromas agradáveis. Então, aprenda a deixar o local sempre cheiroso com essas dicas simples.

Em primeiro lugar, use sempre desinfetantes e limpadores com perfume ao limpar seu lavabo. Porque isso garantirá a base do bom cheiro do ambiente.

Para os vasos sanitários, além de manter a limpeza, pedras e gel aromáticos ajudam a deixar o item sempre perfumado. Além disso, existem modelos de sacos para lixeira que também possuem aroma. Sendo assim, além de desodorizar o ambiente, o mau cheiro do cesto de lixo cessará.

Aposte nas pastilhas perfumadas para o ralo do box e pia. Assim, irão liberar perfume sempre que entrarem em contato com a água. Por último, odorizadores aerossol são bastante populares, e vêm em diversas fragrâncias. Basta espalhá-los pelo ambiente, sempre direcionando para o teto do lavabo.

Por que manter o lavabo sempre limpo?

O local, por ser onde acontece a higiene pessoal diária, pode parecer sempre limpo. Mas isso não é verdade. Na realidade, cuidar deste ambiente é importante também para nossa saúde e bem estar. Afinal, ninguém gosta de estar em um lugar com sujeiras e mau cheiro.

Ainda mais quando se trata de um cômodo onde procuramos realizar a nossa própria limpeza. Por isso, se o local estiver sujo, não só causará desconforto. Como também poderá prejudicar nosso corpo se houver proliferação de bactérias e fungos. Por esta razão, procure manter seu lavabo sempre limpo e cheiroso.

O artigo ajudou você a deixar seu lavabo sempre limpo? Pois, coloque em prática esses hábitos desde já, e note a diferença no seu banheiro.