veja dicas para otimizar o trabalho

Para manter a boa aparência da casa e a sensação de bem estar, a limpeza recorrente deve fazer parte da rotina dos moradores.

Entretanto, mesmo que o local seja limpo com frequência, vez ou outra a sujeira irá se acumular em algumas áreas. Ainda mais, as que não damos atenção na limpeza corriqueira.

Então, por essa razão, a faxina é uma atividade que deve ser feita esporadicamente no local. Sabendo disso, aprenda a como fazer uma faxina completa em pouco tempo, e se livrar dessa árdua tarefa. Confira no artigo de hoje.

Por onde devo começar a faxina completa?

Em primeiro lugar, organize todo seu espaço. Arrumar a casa antes vai garantir que a limpeza seja mais fácil. Em seguida, separe os itens que você vai usar: vassouras, rodos, panos, e produtos em geral.

Também separe tudo que está sujo, como toalhas, panos de prato, roupas, etc. Além disso, retire o lixo de todas as lixeiras. Assim como, tenha por perto uma sacola para jogar fora outros resíduos que aparecerem durante a limpeza.

Não se esqueça de tirar todos os tapetes da casa e colocá-los em uma área externa. Feito isso, comece a sua faxina completa e agilize o processo seguindo essas dicas.

Como fazer uma faxina completa mais rápido?

Uma vez organizada a casa e separados todos os itens, o maior segredo para otimizar a velocidade da sua faxina completa é: limpar em padrões e um cômodo por vez.

Por isso, separamos um roteiro de faxina que você pode tentar utilizar ao realizar a atividade.

Comece pelos quartos. Primeiramente, dobre os cobertores e roupas limpas, após isso, separe as peças sujas e troque as roupas de cama.

Agora, organize os armários e limpe-os por dentro e por fora. Para isso, use um pano úmido com água e sabão, ou se preferir, um limpador de sua preferência.

Depois dos quartos, vamos para a sala de estar. Se você tiver em casa, use um aspirador para auxiliar na limpeza dos estofados. Limpe os sofás com um pano um pouco úmido, e sabão neutro.

Atenção para esse passo: se o estofado ficar muito molhado poderá ficar com cheiro de umidade. Então, seja cauteloso na quantidade de água e sabão!

Faça a limpeza também dos outros itens, como os aparadores, racks e painéis, e também prateleiras.

Agora, vá para a cozinha e comece retirando todas as vasilhas sujas da geladeira. Em seguida, lave toda a louça que tiver. Por fim, realize a secagem e guarde os itens.

Limpe a pia e as demais superfícies do local, bem como a mesa e os armários. Além disso, você pode utilizar um desengordurante para realizar essa etapa. Uma vez que a cozinha costuma acumular bastante gordura. Lembre-se também de levantar as cadeiras, para facilitar o momento de varrer o chão.

Por último, siga para o banheiro ou lavabo, lave-o como de costume, e seque para que não fique cheiro de umidade no local.

Para finalizar a limpeza da casa, varra todos os cômodos, começando pelos que estão mais ao fundo da residência, até chegar nos mais próximos à porta de entrada.

Após isso, passe um pano no chão com desinfetante ou outro produto perfumado, e devolva os itens aos seus lugares.

Melhores dicas para realização da faxina

Para que a sua faxina completa seja mais eficiente, veja essas simples dicas que vão facilitar o serviço.

Para os espelhos e janelas, uma lã de aço seca vai ajudar a remover a sujeira com muita tranquilidade. E não se preocupe, ela não risca!

Depois de passar o item, passe uma flanela com um limpa vidros para assegurar que não há nenhum ponto de sujeira.

Invista em um mop para limpar o chão. Aliás, a praticidade do item vai agilizar a limpeza dos cômodos.

Aqui, use e abuse de produtos de limpeza para a casa, como desinfetantes, desengordurantes, álcool, detergentes, etc. Pois, além de facilitar a limpeza, também perfuma o local. Mas nunca misture nenhum deles, pois pode causar uma reação inesperada!

Também não se esqueça de levantar todas as cadeiras e outros itens que você pode mover para agilizar a limpeza do chão.

Mantenha um cronograma de limpeza da casa, para que ao realizar a faxina, o serviço seja menor. Para exemplificar, limpe a fundo uma área da casa por semana, como os quartos em uma semana, a sala na semana seguinte, e assim por diante.

Desse modo, quando o dia da faxina chegar, o esforço será reduzido. Agora, use essas dicas quando for realizar uma faxina completa em sua casa. E assim, ateste como o serviço será realizado muito mais rapidamente. Não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seus amigos e familiares.