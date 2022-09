veja distribuição de vagas e como se inscrever

Está buscando por uma nova e incrível oportunidade de trabalho? Então, temos boas notícias. Pois, o Instituto Nacional do Seguro Social do estado de São Paulo, tem mais de 100 vagas abertas para o concurso. Quer participar? Fiquem conosco, pois vamos lhe garantir as melhores e mais informações sobre o concurso INSS São Paulo.

Portanto, saiba sobre o número de vagas para cada cidade, como se inscrever, data da prova e remuneração e muito mais.

O concurso INSS São Paulo é um dos maiores em ofertas de vagas!

Você sabia que o concurso INSS São Paulo está em segundo lugar com maior número de vagas? Pois é, são 138 vagas em todo o estado.

Agora, veja as cidades que foram contempladas e quantas vagas cada uma oferece.

As três cidades campeãs em número de vagas são: Araraquara, Jundiaí e Santos. Em cada uma delas, estão disponíveis 10 vagas;

Em segundo lugar, Sorocaba, Vale do Paraíba e São José do Rio Preto oferecem 9 vagas cada;

8 vagas são oferecidas para cada cidade de São Paulo, Ribeirão Preto e Marília;

7 vagas para cada uma das cidades: Osasco, Guarulhos, Piracicaba, Presidente Prudente e São José da Boa Vista;

Para Araçatuba, Bauru e Campinas, o concurso oferece 6 vagas em cada cidade;

Por fim, o ABCD é contemplado com 4 vagas.

Então, mora em uma dessas cidades ou está próximo a elas? Não perca a chance, e se inscreva agora. Sendo assim, veja mais informações sobre as vagas a seguir.

Para que é a vaga do concurso INSS São Paulo?

A vaga disponível neste concurso INSS São Paulo é para Técnico do Seguro Social. Com regime estatutário, sua remuneração é de R$5.900,00 já no início da carreira.

O concurso é de nível médio, ou seja, para poder concorrer a vaga é necessário possuir o diploma de Ensino Médio completo.

Como se inscrever no concurso INSS São Paulo

Ficou interessado na vaga? Então, veja como é fácil se inscrever para o concurso INSS São Paulo.

A inscrição é feita toda pelo site da banca que realizará a seleção do concurso, o Cebraspe.

Primeiramente, acesse o site oficial e realize o preenchimento do formulário de inscrição para a vaga de Técnico do Seguro Social. Aliás, lembre-se de preencher com bastante atenção. Em seguida, você deve selecionar corretamente a cidade e região que pretende prestar a prova.

Após finalizar o preenchimento, será gerado um boleto no valor de R$85 reais que é a taxa da inscrição. Realize o pagamento do documento, que tem data limite até dia 21 de outubro.

Se você é doador de medula óssea ou possui cadastro no CadÚnico, você pode ter sua taxa isenta. Para isso, realize a solicitação no ato da inscrição.

A data para as inscrições começaram no dia 16 de setembro, e vão até dia 3 de outubro. Por isso, fique atento para não perder a oportunidade.

Vai prestar o concurso INSS São Paulo? Então, confira como se preparar para a prova

Já fez a inscrição para o concurso INSS São Paulo? Não se esqueça que a primeira etapa da prova, em que ocorrerá a aplicação das questões objetivas, acontecerá no dia 27 de novembro. Veja o que você deve estudar para arrasar no concurso.

Segundo o edital do concurso, a prova terá 120 questões, no total, sendo destinadas 50 para Conhecimento Básico. Enquanto, as outras 70 são para Conhecimentos Específicos.

Conhecimento Básico

A seção de conhecimento básico contará com:

Língua Portuguesa, que pode conter questões de: compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, ortografia oficial, etc;

Ética no Serviço Público, com questões sobre os decretos nº 1.171/1994 e nº 6.029/2007;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo: direitos e garantias fundamentais; estado, governo e administração pública, etc.

Raciocínio Lógico-Matemático: Conceitos básicos de raciocínio lógico, Operação com conjuntos, etc.

Noções de informática: conceitos de Internet e intranet; noções básicas de segurança e proteção, etc.

Conhecimentos Específicos

Entre os conhecimentos específicos, alguns deles são:

Seguridade Social;

Legislação Previdenciária;

Regime Geral de Previdência Social;

Empresa e Empregador Doméstico: conceito previdenciário;

Financiamento da Seguridade Social;

Decadência e Prescrição;

Crimes contra a Seguridade Social;

Recurso das Decisões Administrativas.

Há outros conhecimentos específicos que o candidato deve pesquisar diretamente no edital do concurso para mais informações. Sendo assim, compartilhe o artigo para seus amigos ficarem sabendo do concurso INSS São Paulo.