Veja documentos necessários para se cadastrar no aplicativo MEU INSS

Hoje falaremos sobre os documentos necessários para se cadastrar no MEU INSS, o aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social.

O app facilita o acesso do aposentado e pensionista do INSS a várias informações. Por exemplo, os pagamentos, agendamentos e outros serviços necessários para realização de novos pedidos. Além disso, permite o acesso aos procedimentos necessários para dar continuidade ao recebimento de benefícios.

Então, se você está precisando acessar o app para qualquer finalidade, mas não sabe como proceder, sugerimos que fique com a gente. Desse modo, saiba mais sobre esse assunto, assim como outras informações a respeito do MEU INSS.

Aplicativo MEU INSS, saiba mais

Criado com o intuito de estreitar a relação entre aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o aplicativo MEU INSS é a forma mais simples e rápida que o cidadão tem de obter mais informações. E também, acessar serviços referentes aos benefícios pagos pelo instituto.

É possível baixar nas lojas App Store e Play Store em seus dispositivos móveis, o aplicativo. Ou, se preferir, realizar o acesso ao site homônimo por meio de um computador. De qualquer forma, deve ter conexão com a internet.

Através dele, é possível obter informações como simulação de aposentadoria, calendário de pagamentos e solicitação de diversos benefícios.

Além disso, também é possível realizar o pedido de recurso ou revisão de solicitações indeferidas. Assim como, realizar as solicitações de cadastramento de procuração de representante legal e alteração de local ou forma de pagamento.

Como obter acesso ao aplicativo MEU INSS?

O primeiro passo para ter acesso aos mais de 90 serviços, oferecidos pelo aplicativo MEU INSS é ter uma conta ativa no portal Gov.br.

Então, para realizar o acesso a essa conta, é preciso preencher o número do CPF do titular e a senha. Desse modo, é possível acessar todos os serviços governamentais, incluindo o MEU INSS.

Para obter esses dados, basta acessar o portal gov.br e solicitar um cadastro. Em seguida, basta fornecer alguns dados como: nome completo, data de nascimento e número do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF). Além disso, deve responder algumas perguntas a respeito de seu cadastro.

Com esses dados em mãos, já será possível criar uma conta no aplicativo MEU INSS.

Como realizar o cadastro no aplicativo?

Após a criação da conta no portal Gov.br, já será possível ter acesso ao MEU INSS. Desse modo, pode usufruir dos serviços do Instituto sem sair de casa.

Esse processo possui algumas etapas que devem ser seguidas corretamente para liberação de seu cadastro. Então, o primeiro passo é acessar sua loja de aplicativos. Logo após, buscar por “MEU INSS”, para realizar o download e a instalação do aplicativo. Daí, é só seguir as etapas:

Ao abrir o app, selecione a opção “Cadastre-se”, para ser encaminhado à página com o formulário. Aqui, preencha com seus dados pessoais; Em seguida, para fazer a validação de seus dados, é necessário confirmar o nome de sua mãe, dia e mês de nascimento. Também preencha com dados de sua vida laboral; Feito isso, o próximo passo é fazer a habilitação de seu cadastro, através de mensagem de texto em seu celular, ou e-mail no endereço que cadastrou ao fazer a conta; Por último, é hora de criar uma senha de acesso. Aqui, é necessário seguir alguns requisitos. O primeiro deles é a senha ter pelo menos 8 dígitos. Ademais, deve ser uma combinação entre letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais para aumentar sua segurança.

Depois de todas essas etapas, seu cadastro já estará pronto. Sendo assim, você poderá utilizar o número de CPF e a senha escolhida para acessar os serviços disponibilizados no aplicativo.

Quais os documentos necessários para se cadastrar no MEU INSS?

Agora que você já sabe como fazer seu cadastro no aplicativo, vejamos quais os documentos necessários para acessar os serviços do MEU INSS.

Como vimos acima, o Instituto exige algumas informações para efetivar seu cadastro. Por exemplo, preencher com o nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Por isso, ter sua Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação e CPF são indispensáveis.

Caso seja necessário responder a questionamentos sobre seus contratos trabalhistas, a Carteira de Trabalho também se fará necessária.

Além disso, ter em mãos as Guias de Pagamento de Contribuição também pode ser útil em alguns casos.

Por ser um cadastramento de extrema importância para quem deseja usufruir dos benefícios do INSS, prestar as informações de forma correta é primordial. Por isso, ter os seus documentos pessoais em mãos é indispensável.

Agora que você já sabe como se cadastrar e quais os documentos necessários para acessar o MEU INSS, baixe o aplicativo. Dessa forma, tenha todos os serviços da Previdência Social na palma de sua mão.