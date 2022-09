veja quem ainda recebe benefício nesta semana

Os pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal deste mês de setembro começam a entrar em sua reta final. Ainda nesta semana, mais três grupos fecham as liberações do benefício. Nesta quarta-feira (28), é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 8. Na quinta (29) será a vez do NIS 9 e na sexta (30) o NIS 0.

Os repasses do Auxílio Brasil do Governo Federal deste mês tiveram início ainda no último dia 18. Usuários com os NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já receberam o saldo. Eles têm 120 dias para realizar alguma movimentação do saldo a contar do exato dia do recebimento dos seus respectivos grupos.

Neste mês de setembro, segue valendo a regra de que cada cidadão deve receber um patamar mínimo de R$ 600. Em alguns casos, este valor pode ser maior conforme a soma dos benefícios internos do programa. O saldo jamais poderá ser menor do que este saldo. Se o cidadão receber menos, precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para entender o que aconteceu.

Segundo dados do Ministério da Cidadania, pouco mais de 20,65 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil neste mês de setembro. O número representa um recorde no número de atendidos do projeto do Governo. Em relação aos número de agosto, o crescimento foi de mais de 450 mil.

Para realizar a movimentação do benefício social, o cidadão pode usar o app do Caixa Tem. Através da aplicação, é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saque. Outra opção é utilizar os cartões do Auxílio Brasil, que estão sendo distribuídos pelo Ministério da Cidadania.

O Auxílio Brasil hoje

O Auxílio Brasil do Governo Federal começou a ser pago oficialmente ainda no final do ano passado. Em regra geral, o projeto faz pagamentos mínimos de R$ 400 por cidadão. Esta é uma norma que foi seguida durante todo o primeiro semestre deste ano.

Em julho, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC dos Benefícios. Entre outros pontos, o documento liberou espaço no orçamento, o que permitiu um aumento temporário no Auxílio Brasil, que passou a fazer repasses de R$ 600 mínimos.

Contudo, esta mudança só é válida até o final deste ano de 2022. Para 2023, ainda não há uma indicação de pagamento de R$ 600. Embora políticos prometam manter o mesmo patamar em 2023, o fato é que ainda não há nada oficial neste sentido.

Consignado

Nesta terça-feira (27), o Ministério da Cidadania publicou oficialmente a regulamentação do consignado para os usuários do Auxílio Brasil. O texto apresenta todas as regras para os cidadãos que desejam solicitar o crédito nos próximos dias.

Qualquer pessoa que está dentro da folha de pagamentos do Auxílio Brasil pode pedir o dinheiro. Logo depois, ele terá que quitar a dívida na forma de desconto mensais e ininterruptos no saldo do programa social do Governo.

O Ministério da Cidadania indica que ao menos 17 instituições financeiras estão homologadas para atuar na linha. Cada banco terá a opção de definir a sua taxa de juros, mas nenhum deles poderá de passar da marca de 3,5% ao mês.