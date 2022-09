veja quem recebe benefício nesta semana

O Governo Federal retoma nesta segunda-feira (19), os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Segundo informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 20,65 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do benefício social. Parte deles deverá receber o montante já no decorrer desta primeira semana de liberações de setembro.

Como acontece normalmente, o calendário oficial de liberações deve tomar como base a divisão de grupos por final de NIS. Já na segunda-feira (18), será a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Veja abaixo as datas:

Segunda – 19 de setembro: Usuários com NIS final 1

Terça – 20 de setembro: Usuários com NIS final 2

Quarta – 21 de setembro: Usuários com NIS final 3

Quinta – 22 de setembro: Usuários com NIS final 4

Sexta – 23 de setembro: Usuários com NIS final 5

Na próxima semana, os grupos que possuem o NIS finais 6, 7, 8, 9 e 0 também poderão receber o benefício.

Antecipação

De acordo com informações da emissora Jovem Pan, parte dos usuários que possuem o NIS final 1 já puderam receber o dinheiro na conta poupança social digital no sábado (17). Normalmente, quando os pagamentos se iniciam em uma segunda, o Governo antecipa o repasse para este grupo no final de semana anterior. De todo modo, a data oficial de liberação é mesmo este dia 19.

Os valores são basicamente os mesmos. Segue valendo a regra geral de que todos os cidadãos devem receber um patamar mínimo de R$ 600 por família. Este saldo pode ser um pouco maior, de acordo com o somatório dos benefícios internos, mas jamais poderá ser menor. Caso o indivíduo receba menos, precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal.

Como movimentar?

Outro ponto que não muda é a questão da movimentação do saldo do benefício. Quem recebeu o novo cartão do Auxílio Brasil, pode usar o dispositivo para movimentar a quantia. Com ele, o cidadão também pode fazer compras no débito.

Quem ainda não tem o novo cartão, pode usar o dispositivo do antigo Bolsa Família. O Governo Federal explica que o dispositivo não tem data de validade, isto é, o indivíduo pode seguir usando normalmente independente do período em que ele tenha recebido.

As pessoas que não possuem os cartões do Bolsa Família, e nem o do Auxílio Brasil, também podem movimentar a quantia. Para tanto, basta usar o app do Caixa Tem, que está disponível para download nas principais lojas de aplicativos.

Com o Caixa Tem, o usuário pode pagar contas, transferir saldos, fazer compras online no sistema de débito e até mesmo gerar um código para saque. Com a numeração, o usuário poderá pegar o dinheiro em espécie em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Consulta ao Auxílio

O Ministério da Cidadania já liberou a consulta aos dados do mês de setembro do Auxílio Brasil. Assim, qualquer pessoa já pode conferir se está entre os mais de 20,65 milhões de usuários do programa social do Governo Federal.

Basta usar o app do Auxílio Brasil, entrar em sua conta pessoal e conferir os dados que estão em seu nome. A consulta é importante para que o cidadão possa conferir valores e tirar algumas dúvidas sobre os pagamentos do benefício.