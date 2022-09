veja quem recebe parcelas neste sábado (24)

Neste sábado (24), o Governo Federal vai realizar mais uma rodada de pagamentos do programa Pix Caminhoneiro. A expectativa é de que mais de 300 mil motoristas de caminhão de todo o país recebam o benefício social. Os valores serão depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem, e os patamares variam de acordo com a situação de cada grupo.

Em regra geral, o valor dos repasses vai depender do momento em que o cidadão foi selecionado para o programa. Quem recebeu as duas primeiras parcelas do benefício, no total de R$ 2 mil, no último dia 9 de agosto, recebe neste sábado (24), o saldo de R$ 1 mil. Assim como no mês passado, o depósito também poderá ser movimentado via app do Caixa Tem.

As pessoas que realizaram o processo de autodeclaração entre os dias 15 de agosto e 29 de setembro, foram selecionadas e receberam R$ 2 mil no dia 6 de setembro, também recebem uma nova parcela neste sábado (24). Neste caso, eles recebem R$ 1 mil referente a terceira rodada de liberações. A partir de agora, este grupo se une ao ritmo de pagamentos do grupo citado anteriormente.

As pessoas que fizeram a autodeclaração na segunda fase da repescagem também poderão receber o montante neste sábado (24). Neste caso, nós estamos falando do grupo de usuários que enviaram os dados entre os dias 29 de agosto e 12 de setembro. Para estes usuários, será realizado o repasse retroativo correspondente aos meses de julho, agosto e setembro, no valor de R$ 3 mil.

Vale lembrar que o Governo Federal abriu mais uma prorrogação do processo de autodeclaração. Quem fizer este procedimento daqui até o próximo dia 10 de outubro receberá R$ 4 mil referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Contudo, como estamos falando de um grupo ainda não fechado, os repasses dos R$ 4 mil só acontecerão no dia 22 de outubro.

O calendário

O panorama geral não parece tão simples de entender. Nos últimos meses, o Governo Federal acabou aplicando uma série de prorrogações no processo. Este fenômeno fez com que grupos diferentes recebessem valores diferentes em momentos diferentes.

De todo modo, o objetivo central do Governo Federal é conseguir igualar todos os usuários em um mesmo calendário. O mais provável é que isto aconteça apenas a partir de novembro, quando todos os beneficiários receberão R$ 1 mil na mesma data. Veja abaixo:

1ª e 2ª parcelas — 9 de agosto

1ª e 2ª parcelas (repescagem) — 6 de setembro

1ª, 2ª e 3ª parcelas (valor triplo ou apenas a terceira) – 24 de setembro

4ª parcela — (valor quadruplo ou apenas a quarta) – 22 de outubro

5ª parcela — 26 de novembro

6ª parcela — 17 de dezembro

Pix Caminhoneiro

O Pix Caminhoneiro foi oficialmente aprovado pelo Congresso Nacional ainda no final do último mês de julho. O objetivo central do projeto é ajudar os motoristas de caminhão que estão passando por dificuldades financeiras em todo o país.

O projeto em questão faz parte da chamada PEC dos Benefícios. Além do Pix Caminhoneiro, o documento aprovado pelo Congresso Nacional também indica a criação do auxílio-taxista. O mesmo documento também eleva os valores do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional.

Inicialmente, o Ministério do Trabalho indicou que o Pix Caminhoneiro seria pago para quase 800 mil pessoas. Hoje, a indicação mais robusta da pasta do Governo Federal é de que o dinheiro está chegando no bolso de pouco mais de 300 mil.