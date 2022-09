veja truques para florir muito

Você faz parte daquele clube de jardineiros que tem todos os tipos de flores no seu jardim? Então, leia até o fim esse artigo sobre como cultivar camélias em casa. Desse modo, tenha mais essa plantinha fazendo parte da sua família.

Aliás, você sabia que existem centenas de variedades dessa florzinha ao redor do mundo? Além disso, ela vem em uma infinidade de cores e tamanhos, e desse modo pode ornamentar perfeitamente seu jardim. Pois, continue a ler.

Conheça algumas curiosidades e características da Camélia

Essa flor tem origem asiática mais especificamente do sudoeste da ásia, onde ficam países como a China e a Índia. Especialistas dizem que já existem mais de 100 espécies das camélias em todo o mundo.

A planta costuma passar dos 2 metros de altura quando seu cultivo é feito direto no solo. Além disso, também chegam a alturas bem impressionantes quando mantidas em vasos.

Em alguns lugares, as camélias têm simbolismos diferentes. Aqui no Brasil, no século 19, a flor tinha forte ligação com o movimento abolicionista. Enquanto na China, ela costuma representar o amor dos amantes.

Ademais, a cor delas também tem seus significados. Confira os conceitos mais famosos:

Vermelhas: simbolizam paixão ardente, amor;

Rosas: simbolizam saudade e desejo;

Brancas: simbolizam a perfeição.

Você sabia que as folhas da camélia também são usadas para o preparo de chás? Pois são delas que surgem as variedades de chá verde, preto, branco e também o chá oolong.

E aí, já está encantado com essa planta? Então, venha aprender a como cultivar camélias em casa agora mesmo!

Como cultivar camélias em casa: descubra as necessidades dessa plantinha

A flor tem um ótimo desempenho em regiões de clima ameno e temperado, como o sul e sudeste do Brasil.

Mas não se preocupe se sua região for de clima quente. Pois, essa florzinha pode se adaptar muito bem a outros climas também. Para isso, basta mantê-las sempre regadas, e em local fresco. A propósito, ela costuma ter sua florada no outono, por volta de março a junho.

Alguns cultivadores de camélia afirmam que as flores de cores mais claras, como brancas e rosas, costumam atrair mais pragas e insetos. Por isso, se você ainda é um jardineiro de primeira viagem, aposte nas camélias vermelhas.

Além disso, elas preferem o sol mais frio do dia, como o da manhã e fim de tarde. Ou seja, nada de largar sua camélia ao sol do meio dia, tá?

Existem algumas formas de plantá-las aí no seu jardim, como usar sementes ou estacas. Todavia, o modo mais fácil e comum é usando mudas. Por isso, confira agora como cultivar camélias em casa.

Aprenda a como cultivar camélias em casa com mudas

Com a sua muda em mãos, vamos aprender a plantar essa florzinha tão encantadora? Veja como cultivar camélias em casa em alguns passos.

Inicialmente, se for plantar em vasos, procure usar um recipiente grande para evitar a troca do local. Afinal, ela é uma espécie que cresce bastante, chegando a produzir arbustos com mais de 2 metros.

O plantio direto na terra segue as mesmas regras. Por isso, apenas se lembre de procurar um local em que o sol seja mais brando, para não agredir tanto a planta.

Vamos aos procedimentos:

A flor gosta bastante de terras ricas em compostos orgânicos. Por isso, faça uma mistura de duas partes de terra comum para uma parte de terra vegetal com bastante matéria orgânica. Ao fundo do vaso, adicione uma camada de pedregulho para a drenagem da rega. Em seguida, adicione essa mistura de terra. Então, deixe um espaço de 60 centímetros de profundidade por 60 centímetros de diâmetro para o plantio da camélia. Por fim, coloque uma camada da terra por cima da muda, e regue com frequência nos primeiros dias do cultivo.

Dicas para cuidar da sua camélia:

Agora que você já sabe como cultivar camélias em casa, confira essas dicas de ouro para mantê-las sempre lindas.

Evite a irrigação excessiva, pois o solo encharcado pode apodrecer ou ainda surgir fungos na raiz da planta. A propósito, a rega diária é necessária, mas em quantidades controladas.

Além disso, a adubação pode ser uma boa opção se você quer intensificar a florada da planta. Para isso, use adubos que sejam ricos em nitrogênio, e procure aplicar entre os meses de março e junho, quando a flor costuma aparecer.

Não se esqueça de podar, pois ao retirar folhas e flores mortas, você dará mais espaço para o crescimento de novos ramos saudáveis.

Aprendeu a como cultivar camélias em casa? Comece agora mesmo a plantar essa flor e enriqueça seu jardim de cores.