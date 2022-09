Vestibular 2022/2: URCA divulga resultado preliminar do Campus Iguatu

A Universidade Regional do Cariri (URCA) liberou o resultado preliminar do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de classificados para o Campus Iguatu por meio do site da instituição.

O prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar já está aberto. A contestação pode ser feita online, no site da URCA. A publicação do resultado final será feita no dia 23 de setembro, próxima sexta-feira, após a análise dos recursos.

A URCA liberou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, a convocação de classificados para o Campus Iguatu para Banca de Heteroidentificação. Essa etapa é obrigatória para os candidatos que participaram da seleção dentro da reserva de vagas para negros e indígenas.

O procedimento será realizado no dia 28 de setembro, iniciando-se às 9h30 e finalizando-se às 16h. Veja a lista de convocados.

Vestibular 2022/2

A oferta total da URCA nesta edição do Vestibular é de 1.295 vagas para diversos cursos de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2022. Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

A URCA aplicou as provas do Vestibular 2022/2 nos dias 27 e 28 de agosto, com início às 13h. Conforme divulgado pela universidade, os locais de prova foram nas seguintes cidades: Barbalha; Campos Sales; Crato; Iguatu; Juazeiro do Norte; Mauriti; e Missão Velha.

No sábado (27) os candidatos fizeram uma prova composta por questões de Física, Matemática, Química e Biologia. No domingo (28), a avaliação foi composta por questões objetivas de História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Lusófona e Língua Estrangeira. A URCA aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Veja mais informações no edital do Vestibular 2022/2.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UERJ libera 3ª reclassificação do Vestibular Estadual 2022; saiba mais.