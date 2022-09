Vestibular 2022/2 via Enem: Unemat publica lista de aprovados na 2ª chamada

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) liberou a 2ª chamada do Vestibular Especial 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, os candidatos já podem consultar a nova convocação para as matrículas por meio do Portal do Candidato.

De acordo com o cronograma, os procedimentos de matrícula podem ser feitos a partir desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Conforme as orientações da Unemat, a entrega de documentos para o registro acadêmico deve ser feita na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) onde o curso é ofertado.

Como foi o Vestibular Especial 2022/2?

A classificação dos inscritos neste processo seletivo foi feita exclusivamente através das notas do Enem. A instituição aceitou as notas das edições do exame realizadas de 2017 a 2021. Além disso, a Unemat exigiu a nota mínima de 200 pontos na prova de redação. Os pesos de cada prova variam de acordo com o curso.

Além da nota mínima, para participar do processo seletivo, os candidatos precisaram comprovar a conclusão do ensino médio. Portadores de diploma também puderam se inscrever no processo seletivo.

Ao todo, a Unemat está ofertando 651 vagas para a Seleção Especial 2022/2. De acordo com o edital, as vagas ofertadas são para os cursos presenciais de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharias, Jornalismo, Pedagogia e Zootecnia.

A Unemat reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site da Unemat para mais informações.

