Vestibular 2023: FPS recebe inscrições até 30 de setembro

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular 2023 de Medicina e dos demais cursos de graduação. As inscrições para Medicina serão recebidas até 5 de outubro, enquanto para os demais cursos o prazo final é 30 de setembro.

O edital estabelece ainda que as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da FPS. Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento do boleto gerado no momento da inscrição dentro do prazo estabelecido.

Medicina

O Vestibular 2023 de Medicina contará com aplicação de provas presenciais nos dias 22 e 23 de outubro, das 15h às 19h. A avaliação contará com uma produção textual e com 94 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A oferta total da FPS é de 111 vagas para o curso de Medicina (período integral) para ingresso no ano letivo de 2023.

Demais cursos

De acordo com o edital, a seleção para os demais cursos conta com três modalidades de ingresso: prova online; aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); e transferência externa e portador de diploma.

Os estudantes que optarem por se inscrever com as notas do Enem poderão usar os desempenhos das edições de 2012 a 2021. Já os candidatos que se inscreverem para a modalidade de provas online terão acesso à avaliação logo após realizar a inscrição. Desse modo, as provas poderão ser feitas até 30 de setembro.

As vagas ofertadas através dessas modalidades são para os seguintes cursos de graduação: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Veja todos os editais no site da FPS.

