Vestibular 2023: IFPR encerra período para pedidos de isenção nesta segunda (18)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) encerra nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023.

Os estudantes de baixa renda devem solicitar a isenção online, exclusivamente por meio do Portal do Núcleo de Concursos da UFPR, no momento da inscrição. Para isso, os candidatos devem comprovar os critérios estabelecidos no edital, com o envio de todos os documentos solicitados.

Inscrições abertas

O período de inscrição para o Vestibular 2023 já está aberto. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de setembro, através do Portal do Núcleo de Concursos. O valor da taxa de inscrição para os cursos técnicos é de R$ 50, enquanto os candidatos aos cursos de graduação devem pagar uma taxa no valor de R$ 80.

A classificação dos inscritos será feita a partir do desempenho nas provas que o IFPR vai aplicar. De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2023 estão marcadas para o dia 6 de novembro.

Os locais de prova serão nas 27 cidades do Paraná para as quais há oferta de vagas. Ao todo, o Instituto vai ofertar 3.847 vagas para cursos técnicos e 2.784 para cursos de graduação.

Ainda segundo o edital, haverá reserva de vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas, ou seja, para estudantes egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do IFPR para mais detalhes.

