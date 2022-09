Vestibular 2023: ITA libera resultado dos novos pedidos de isenção

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, os resultados dos novos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Os candidatos podem consultar a lista de isentos no site do ITA.

Puderam solicitar a isenção os candidatos que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os novos pedidos de isenção foram recebidos na reabertura do período de inscrição do Vestibular 2023. O ITA reabriu as inscrições para incluir candidatos com deficiência no processo seletivo.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 195, para efetivar o cadastro.

Vestibular 2023

De acordo com o edital, o Vestibular 2023 do ITA conta com duas fases teóricas e uma de inspeção de saúde. A aplicação da prova da 1ª fase está prevista para o dia 16 de outubro, das 13h às 18h. Já as provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 8 e 9 de novembro, das 13h às 17h.

As provas da 1ª fase contam com 70 questões objetivas das disciplinas de Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa e Inglês. De acordo com o ITA, serão cobradas as seguintes obras literárias: “Os Ratos”, de Dyonelio Machado, “Antologia Poética”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Contos novos”, de Mário de Andrade.

O exame da 2ª fase será constituído por 10 questões dissertativas de Matemática, 10 questões de Química, 10 questões de Física e por uma prova de Redação em Língua Portuguesa. O ITA vai convocar apenas os aprovados nas duas fases teóricas para o exame de inspeção de saúde.

Ainda conforme o edital, a oferta total do ITA é de 150 vagas, sendo 114 oportunidades para Reserva e 36 para Ativa. Para estudar no Instituto, é pré-requisito ser brasileiro nato.

Acesse o edital para mais informações.

