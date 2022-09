Vestibular 2023: Unesp libera resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) liberou na manhã desta segunda-feira, dia 26 de setembro, os resultados preliminares dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os solicitantes podem consultar as respostas através do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

De acordo com a universidade, o requerente beneficiado com a isenção está automaticamente inscrito no Vestibular 2023. Já aqueles que não foram isentos deverão imprimir o boleto e realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Os candidatos interessados em contestar o indeferimento poderão entrar com recursos entre hoje e amanhã, dias 26 e 27 de setembro. A interposição de recursos deve ser feita virtualmente, por meio do site da Vunesp.

Conforme estabelecido pela Unesp, têm direito à isenção da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico e os estudantes de escola pública que residem em São Paulo e que podem comprovar renda de 1,5 salário mínimo per capta.

Inscrições abertas

O período de inscrição do Vestibular Unesp 2023 está aberto. Segundo o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de outubro. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 192,00.

De acordo com o Manual do Candidato, o Vestibular 2023 da Unesp será feito em duas fases. Veja a seguir o cronograma de aplicação das provas:

Locais de prova da 1ª fase : 4 de novembro;

: 4 de novembro; Provas da 1ª fase : 15 de novembro;

: 15 de novembro; Locais de prova da 2ª fase : 5 de dezembro;

: 5 de dezembro; Provas da 2ª fase: 19 de dezembro.

Vagas e resultados

A Unesp está ofertando 7.680 vagas para diversos cursos de graduação. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

As vagas são para os campi de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O resultado final e as orientações para as matrículas serão publicados no dia 1º de fevereiro de 2023.

