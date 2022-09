Vestibular Medicina UnirG: o que será cobrado nas questões de História?

A UnirG, Universidade de Gurupi, é uma instituição de nível superior e particular que possui a sua sede principal na cidade de Gurupi, Tocantins.

As inscrições para a próxima edição do vestibular de Medicina da UnirG já estão abertas. Se você prestar a prova, então você precisa compreender como a estrutura das provas funciona e também quais serão os assuntos abordados pelo exame.

Assim, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou um resumo com aquilo que será cobrado nas questões de História dentro da prova. Vamos conferir!

Segundo o edital do vestibular, estes são os tópicos que poderão ser cobrados pelas perguntas de História dentro da prova:

Antiguidade Clássica: Grécia e Roma; sociedade, cultura e legado; surgimento e expansão do cristianismo;

O Mundo Medieval – O feudalismo; as civilizações bizantina e muçulmana;

Transição do Feudalismo ao Capitalismo – Expansão comercial e marítima: os descobrimentos; o estado moderno e o absolutismo; o mercantilismo; o renascimento; as reformas religiosas;

A Conquista e a Colonização da América – As sociedades indígenas pré-colombianas; a cultura indígena brasileira; as colonizações: espanhola, inglesa e francesa; o sistema colonial no Brasil: a administração, economia, sociedade do açúcar, a pecuária, a ocupação do interior, a idade do ouro no Brasil; a mineração e o povoamento;

As Revoluções Burguesas e a América no Século XIX – O liberalismo e a crise do sistema colonial; o Iluminismo; a Revolução Industrial; a Revolução Francesa; a independência dos EUA e das colônias espanholas; a independência do Brasil; o liberalismo; as transformações do capitalismo e a expansão imperialista; a expansão norte-americana: a guerra de secessão e a industrialização; a América Latina independente: o caudilhismo; o império brasileiro; primeiro reinado e a crise regencial; o apogeu do império: expansão cafeeira, escravidão, imigração Europeia; a crise da monarquia e a proclamação da República;

Brasil Republicano – A república oligárquica: coronelismo; os movimentos sociais: cangaço, messianismo e revoltas urbanas; economia e finanças: a conjuntura internacional e a defesa do café; os anos 20: tenentismo e movimento modernista; a Revolução de 30; a era Vargas: industrialização, urbanismo e política social; o populismo e o desenvolvimento; o golpe de 64 e os governos militares; cultura e participação social; a República atual: democratização e cidadania; cultura, indústria cultural e sociedade de consumo.

Capitalismo, Socialismo e o Mundo Atual – A primeira Guerra Mundial e a hegemonia norte-americana; a revolução russa e a expansão socialista; a crise de 29 e a consolidação do Nazi- Fascismo; a segunda Guerra Mundial e o declínio do Fascismo; as atividades internacionais e a guerra fria; reflexos na América Latina e no Brasil; a descolonização na Ásia e na África; apogeu e crise dos EUA e repercussão do capitalismo europeu; a URSS e as democracias populares na Europa; Socialismo: crises e perspectivas; a Igreja no mundo atual; a cultura contemporânea e os meios de comunicação de massa; perspectivas e problemas do mundo atual.