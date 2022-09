Vestibular Medicina Unoeste 2023: inscrições abertas para o processo seletivo

A Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, está com as inscrições abertas para a próxima edição do vestibular de Medicina.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o processo seletivo? Então continue lendo o artigo de hoje e confira todas as informações importantes sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da Unoeste.

Vestibular Medicina Unoeste 2023: vagas

A Unoeste irá oferecer diversas vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre no ano de 2023.

Para o campus de Presidente Prudente, 105 vagas serão oferecidas. Para o campus de Jaú, por sua vez, 40 vagas poderão ser disputadas pelos candidatos. Por fim, para o campus da cidade de Guarujá, 55 vagas serão oferecidas pela universidade.

Vestibular Medicina Unoeste 2023: campus de Presidente Prudente

Para o campus de Presidente Prudente, as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 de setembro a 30 de novembro de 2022. O pagamento poderá ser realizado até 28 de novembro por boleto bancário ou cartão de crédito ou até o dia 30 de novembro por cartão de crédito.

A prova será aplicada no dia 03 de dezembro e todos os interessados que realizarem as suas inscrições até o dia 22 de novembro deverão pagar uma taxa de R$ 270,00. Depois dessa data, a taxa será de R$ 320,00.

Vestibular Medicina Unoeste 2023: campus de Jaú

Os interessados no campus de Jaú poderão se inscrever até o dia 23 de novembro de 2022. A taxa de inscrição será de R$ 270,00 para aqueles que se inscreverem até o dia 16 de novembro. Depois disso, a taxa será de R$ 320,00.

As provas, por sua vez, serão aplicadas no dia 26 de novembro.

Vestibular Medicina Unoeste 2023: campus de Guarujá

Por fim, os candidatos interessados no campus de Guarujá poderão se inscrever até o dia 23 de novembro de 2022. A taxa de inscrição será de R$ 270,00 para as inscrições feitas até 16 de novembro e, depois disso, a taxa será de R$ 320,00.