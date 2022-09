Vestibulares de Medicina com inscrições abertas: confira a lista ATUALIZADA

O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos e, dessa maneira, o vestibulando que optar por esse curso deve saber que irá certa dificuldade na disputa por uma vaga.

Muitas são as instituições que oferecem o curso em todo o país. Para te ajudar no seu processo de escolha, o artigo de hoje separou um resumo com uma relação de vestibulares de Medicina que estão com inscrições abertas. Consulte a lista com atenção e realize a sua inscrição em alguns processos seletivos!

Vestibulares de Medicina com inscrições abertas: lista atualizada de processos seletivos

Confira uma relação das instituições que estão com inscrições abertas para o vestibular de Medicina nesse momento:

UnirG: a Universidade de Gurupi está com as inscrições abertas para o seu vestibular de Medicina, no qual ela irá oferece 60 vagas para serem disputadas entre os candidatos. Inscrições até 05 de setembro de 2022.

UCPel: a UCPel, Universidade Católica de Pelotas, é uma instituição de ensino privada que aceitará inscrições para a próxima edição do seu vestibular de Medicina até o dia 28 de outubro de 2022. Ao todo, 155 vagas serão oferecidas para ingresso no primeiro semestre de 2023.

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná: a instituição está com as inscrições abertas para o seu vestibular. 120 vagas serão oferecidas, sendo 60 para ingresso no primeiro semestre e 60 para ingresso no segundo semestre de 2023. Todos os interessados podem realizar as próprias inscrições até o dia 27 de setembro.

Univás: a Univás irá oferecer 70 vagas para os candidatos interessados. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 06 de novembro de 2022.

Claretiano: o centro universitário está oferecendo 55 vagas para o curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023. As inscrições para o vestibular da estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 17 de outubro diretamente no site da instituição ou no site da Fundação Vunesp.