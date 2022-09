Viabilizar uma poupança pode ser um desafio quando suas finanças pessoais não estão controladas, no entanto, a poupança pode ser um conceito flexível para que organize o seu fluxo financeiro pessoal.

Viabilize uma poupança de forma gradual

Ao adotar a poupança como um conceito poderá minimizar a autocobrança excessiva quanto aos valores monetários. Por isso, é importante que analise dentro da sua rotina o que pode ser modificado para que a poupança seja parte de um processo evolutivo em longo prazo.

Pequenas mudanças resolutivas

É importante verificar o que pode ser modificado para que a poupança seja uma solução dentro de um processo financeiro pessoal. Para isso, valores devem ser economizados, ainda que sejam irrisórios.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção sem taxas, ao passo que também é viável realizar o mesmo modelo de troca no que tange a sua conta bancária, adquirindo uma conta bancária digital. Visto que as fintechs oferecem tais serviços sem cobranças de tarifas para o cliente final.

Poupe todos os valores economizados

Considerando o conceito de poupança flexível, os valores economizados devem ser direcionados para esse fim. Dessa forma, poderá criar um processo positivo para que construa uma relação com suas finanças pessoais em longo prazo.

Além disso, ao poupar os valores economizados estará visualizando a sua evolução, considerando a sequência de depósitos, o que é importante para reforçar seus hábitos financeiramente sustentáveis.

Analise outras opções de renda fixa

É viável que estude o mercado de investimentos e conheça outras opções de renda fixa, já que a poupança pode ser um conceito e não a única opção para elaborar uma reserva de emergência.

Entretanto, essa complementação precisa ser feita de maneira planejada e gradual, desse modo, o conceito de questionar seus impulsos de compra não será perdido dentro do seu processo.

Defina metas flexíveis dentro do seu planejamento financeiro

Sendo assim, defina metas alcançáveis e tenha atenção plena aos seus impulsos de compra para que possa viabilizar uma poupança através de pequenas economias.

É possível obter sucesso de forma não linear

Dessa maneira, estará criando um caminho positivo para que obtenha sucesso financeiro dentro da construção do seu relacionamento com suas finanças, de modo que não perca o foco nos seus objetivos, ao passo que também seja resiliente com o seu processo, visto que é possível obter sucesso de forma não linear.