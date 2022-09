O retorno das viagens pelo país, mais uma vez, é demonstrado em números, segundo recente divulgação do Ministério do Turismo (MTur). Sendo assim, esse fato representa um avanço importante dentro do setor de turismo, considerando a recuperação econômica do país.

Viagens áreas: MTur aponta crescimento de 52% no número de passageiros transportados

Segundo dados oficiais, de janeiro a julho deste ano, mais de 45,6 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos brasileiros para viagens nacionais, ressalta o Ministério do Turismo (MTur).

Este número é 52% maior do que o registrado nos primeiros sete meses de 2021, quando 30 milhões de passageiros embarcaram nos terminais aeroportuários. Sendo assim, o número é ainda maior na comparação com o mesmo período de 2020, 25,5 milhões, se aproximando cada vez mais do patamar pré-pandemia, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Dados oficiais

Apenas no mês de julho, mais de 7,6 milhões de passageiros voaram pelo país, configurando o melhor mês do ano para o setor, além de ser o melhor resultado para julho em três anos (2020-2022).

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), na comparação com 2019, o número representa 89% do volume de passageiros transportados. Os números foram divulgados na última terça-feira (30.08) pela Agência Nacional de Aviação Civil.

Além disso, o Ministério do Turismo (MTur) destaca que também em julho, a demanda medida por passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK) e a oferta por voos, aferida por assentos-quilômetros oferecidos (ASK), tiveram crescimento na comparação com 2021, de 25% e 28,5%, respectivamente.

Já em relação aos resultados obtidos em 2019, os indicadores registraram uma baixa retração, de 4,5% e 0,2%, ressalta a divulgação oficial.

Ampliação do turismo

O setor aéreo é um importante meio de locomoção no país, contribuindo para impulsionar o turismo. Em 2021, um em cada dez brasileiros em viagem utilizou este modal para chegar até o próximo destino, segundo a PNAD Contínua Turismo 2020-2021 produzida a partir de uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mercado doméstico

O modal aéreo brasileiro já vinha apresentando melhora significativa de seus indicadores, após os impactos do coronavírus. Durante todo o ano de 2021, cerca de 62,6 milhões de viajantes passaram pelos terminais domésticos, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

O transporte de passageiros teve um aumento de 38,3% frente aos dados consolidados um ano antes, destaca o Ministério do Turismo (MTur). Em 2021, o mercado doméstico foi responsável por cerca de 546 mil voos. Os dados também são da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), ressalta o Ministério do Turismo (MTur).