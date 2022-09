Víssimo Group abre novas vagas de emprego

O Víssimo Group, holding omnichannel detentora das marcas Evino e Grand Cru, abriu novas vagas de emprego para diversas áreas e funções. Grande parte das chances são para atuação no escritório da empresa, localizado em São Paulo, no regime híbrido.

Há oportunidades para as áreas de recrutamento e seleção, financeiro, marketing e tecnologia, nos cargos de Analista de Marketing de Performance Jr, Analista de Recrutamento & Seleção Sênior, Analista Financeiro Pleno, Analista Trade Marketing B2C Sr, Comprador Pleno, Consultor de Campo, Executivo Nacional B2B Franquias e Vendedor On Trade Jr. As vagas são abertas também a pessoas com deficiência (PCD).

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa reforça que está em busca de novos talentos que sejam inquietos e curiosos, apaixonados por inovação e tecnologia. Aqueles que sempre buscam soluções criativas e novas perspectivas e acreditam que trabalhar em equipe, com transparência é a chave para o sucesso, também são mais do que bem-vindos.

A Vissimo oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, convênio farmácia, seguro pet, day off de aniversário, desconto em produtos Evino e Grand Cru, subsídio educacional e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas e participar do processo seletivo do Víssimo Group deverão acessar o site https://vissimo.gupy.io para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.

É importante notar, ainda, que outras posições estão disponíveis na plataforma de carreiras da Evino, disponível em https://evino.gupy.io.

Sobre a empresa

O Víssimo Group é uma holding omnichannel cuja missão é oferecer soluções completas, além de experiências prazerosas e inovadoras para o cotidiano.

O grupo nasceu no início de 2022, após a aquisição de 100% das operações da Grand Cru pela Evino, duas marcas líderes em seus mercados. Atualmente, a empresa detém o maior e mais qualificado acervo de rótulos de vinhos nacionais e importados do Brasil, em uma operação que inclui franquias, lojas próprias, live commerce, app, e-commerce, clube de assinaturas e distribuição aos melhores restaurantes, hotéis e bares, além de empórios e supermercados.