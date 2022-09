Vivara abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Vivara está presente em todo o país, com mais de 230 pontos fixos, ou seja, lojas para visitação e compra de seus diversos acessórios e joias, que possuem uma grande qualidade e muito estilo, o que faz com que essa grande marca possua um enorme renome no mercado nacional.

Vivara abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Vivara é sinônimo de elegância, estilo e sofisticação, o que a torna tão popularmente conhecida, e seus produtos extremamente desejados. É um conglomerado de marcas, que buscam levar a seu público o melhor que se pode ofertar, com a ajuda de seus milhares de colaboradores, que tornam essa marca tão conhecida, já que o atendimento é impecável.

Considerando o seu crescimento e em agregar novos talentos, a Vivara está com oportunidades em suas centenas de lojas ao redor do país e oportunidades para novas lojas que serão inauguradas, tudo isso pode ser conferido na lista de vagas e nas descrições de cada área, o que abrange e se necessita para participar do processo. Confira as vagas:

Gerente de Loja (PCD);

Gerente de Loja;

Estoquista;

Vendedora Joalheria;

Vendedora;

Gerente de Loja Inauguração;

Operador de Monitoramento;

Atendente de Vendas;

Vendedora (PCD);

Estoquista Inauguração;

Monitor De Qualidade;

Gerente de Loja By Life;

Estoquista (PCD);

Cravador de Joias;

Analista de Redes Sociais Pleno – SAC;

Especialista de Transportes.

Veja também: Bradesco Seguros abre vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo na Vivara, o candidato deve acessar o link de inscrição e realizar o seu cadastro na vaga que melhor se encaixe às suas experiências e formações, sendo sincero e sucinto em suas respostas.

Saiba mais sobre os empregos da semana publicados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Participe dos principais processos de seleção e recrutamento das grandes empresas.