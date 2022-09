Você está sendo enganado: Conheça 3 práticas que NÃO aumentam o Score do seu CPF, mas que você acredita

O Score financeiro é a pontuação que classifica os consumidores no mercado conforme a condição que ele tem de pagar as suas dívidas. Em suma, essa pontuação vai de 0 a 1000, de acordo com o histórico cidadão.

Cabe salientar que esta é a condição mais utilizada por bancos e instituições financeiras na concessão de seus serviços, como empréstimos, cartões de crédito e financiamentos, por exemplo.

Neste sentido, por ser importante que o consumidor tenha um score favorável, muitas vezes ele acredita que algumas ações podem fazer a diferença, o ajudando a ampliar a sua pontuação de crédito.

Todavia, não é bem assim que as coisas acontecem. Muitas práticas que, aparentemente, parecem que vão ajudar no score, muitas vezes não tem relação com os órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, confira três dessas mentiras a seguir:

CPF na nota

Em primeiro lugar, está um dos maiores mitos quanto a contribuição para aumentar o score. Ao contrário do que muitos acreditam, colocar o CPF na nota na realização de alguma compra não ajuda a ampliar a pontuação.

Na prática, adicionar o CPF na nota é uma estratégia dos governos estaduais para evitar a sonegação de impostos por parte dos consumidores. Ou seja, contribui apenas para controlar a tributação fiscal do comércio e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Pagamento de dívidas

Pagar suas contas em dia, ou até mesmo quitar a dívida que o deixou com o nome sujo não aumenta, instantaneamente, o seu score. A ação não altera praticamente em nada a sua pontuação.

Isso porque, pagar as dívidas em dia deveria ser uma obrigação, mas, conforme as quitações vão ocorrendo de forma apropriada, os órgãos de proteção ao crédito permitem a elevação do score.

Ter renda alta

Por fim, muitas pessoas acreditam que quanto mais receberem, mais a sua pontuação vai subir. Essa afirmação é mais um mito do mercado financeiro.

O que vale é o comportamento do consumidor frente ao pagamento recorrente de suas dívidas e não quanto recebe mensalmente.

Como aumentar o Score?

De antemão, o consumidor deve entender que o seu score só aumenta conforme o seu comportamento financeiro. Assim, veja o que pode melhorar a sua pontuação:

Limpar seu nome, caso esteja registrado como inadimplente;

Manter o pagamento das contas em dia;

Manter os dados atualizados nos sites dos órgãos de proteção ao crédito;

Não comprometer toda sua renda com empréstimos e financiamentos;

Fazer compras conscientes.