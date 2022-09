Você vai se surpreender: ESTE tempo de carteira assinada dá direito ao FGTS

Não é novidade para ninguém que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores brasileiros. Criado em 1966, o benefício é administrado pela Caixa Econômica Federal e serve para garantir ao trabalhador uma indenização em caso de dispensa sem justa causa.

Mas afinal de contas, com quanto tempo de carteira assinada 0 trabalhador tem direito ao FGTS? Confira!

Quanto tempo de carteira assinada tem direito ao FGTS?

Em primeiro lugar, é importante frisar que os trabalhadores podem utilizar o FGTS para financiar programas de habitação popular, infraestrutura e saneamento básico. Assim, ainda com dúvidas, diversos cidadãos se perguntam quanto tempo de carteira assinada tem direito ao FGTS? Quais são os requisitos para o recebimento do fundo?

De acordo com a lei 8.036/o trabalhador tem direito ao FGTS durante todo o período em que estiver contratado. Ademais, o trabalhador tem direito ao benefício mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, desde que tenha trabalhado por pelo menos um mês. Por isso, é importante consultar a Caixa Econômica Federal para saber se você tem direito ao Fundo de Garantia.

Requisitos para receber o FGTS

Para receber o FGTS, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:

Ter o contrato de trabalho rescindido sem justa causa;

Ter trabalhado por pelo menos um mês;

Manter os dados cadastrais atualizados na Caixa Econômica Federal.

Como receber o Fundo de Garantia

Para receber o Fundo de Garantia, o trabalhador deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com os seguintes documentos:

Carteira de Trabalho;

Carteira de Identidade;

CPF ;

; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;

Extrato do FGTS.

Após apresentar os documentos, o trabalhador deve informar o número do PIS/PASEP para receber o Fundo de Garantia.

Quais são os benefícios do FGTS

Além de garantir uma indenização em caso de dispensa sem justa causa, o Fundo pode ser utilizado para financiar programas de habitação popular, infraestrutura e saneamento básico. Sem contar que também tem condições de uso na compra de um imóvel, financiar a construção de um imóvel, comprar um carro e financiar a educação.

O FGTS é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores brasileiros. De acordo com a lei 8.036, o trabalhador tem direito ao FGTS durante todo o período em que estiver contratado.

Para receber o FGTS, o trabalhador deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, munido dos documentos pessoais e da rescisão contratual. Após apresentar os documentos, o trabalhador deve informar o número do PIS/PASEP para receber o Fundo.

O uso do benefício é financiar programas de habitação popular, infraestrutura e saneamento básico. Além disso, também há a possibilidade de se comprar um imóvel, financiar a construção de um imóvel, comprar um carro e financiar a educação. Portanto, sabendo quanto tempo de carteira assinada tem direito ao FGTS basta seguir as instruções da Caixa Econômica Federal para usar o valor com sabedoria.