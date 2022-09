Votorantim Cimentos anuncia programa de trainee

A Votorantim Cimentos anunciou a abertura de seu programa de trainee 2023. Há vagas para todo o Brasil, com foco na contratação de estudantes para as áreas de Gente e Gestão (RH), Finanças, Novos Negócios, Operações – Logística, Operações – Cimento, Negócio Concreto e Vendas.

São elegíveis profissionais que tenham se concluído a graduação entre dezembro de 2020 a dezembro de 2022 em qualquer curso das áreas de administração, psicologia, engenharia química, mecânica e arquitetura, com disponibilidade para alta mobilidade a nível nacional. Alguns requisitos adicionais são exigidos dependendo do departamento de interesse do candidato, que pode solicitar, por exemplo, conhecimento entre espanhol e/ou inglês.

Com a duração total de 18 meses, o programa oferece aprendizado e evolução, além transformar a garra dos contratados em um futuro de infinitas possibilidades.

A Votorantim Cimentos oferece remuneração compatível com o mercado e, ainda, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, auxílio farmácia, vale alimentação, vale transporte ou reembolso estacionamento ou reembolso fretado, previdência privada, parceroa com o totalpass e telemedicina.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site do programa para fazer a inscrição até o dia 6 de outubro. Ficou interessado? Clique aqui para se candidatar.

A seleção será conduzida em parceria com a Eureca, plataforma especializada em recrutamento, e conta com diversas etapas, sendo: desafios online, painel online e painel de direitoria – apenas esta última etapa do processo de seleção será presencial.

Sobre a empresa

A Votorantim Cimentos é uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis que está presente em 11 países e é líder do setor da construção. Com um portfólio que vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados, a companhia atua também nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento.