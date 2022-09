WHATSAPP: Aplicativo será bloqueado em alguns aparelhos; confira a lista

O WhatsApp será bloqueado de alguns celulares. Recentemente, o aplicativo informou que a atualização do aplicativo ficará incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Nesta lista estão incluídos iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de meados de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp

Veja a seguir:

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987

Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.

Veja como recuperar o WhatsApp clonado

Ao ter a conta do WhatsApp clonada, todas as suas informações podem ser acessadas. Entretanto, essa e outras ações criminosas podem ser evitadas de forma prática, por meio da ativação de confirmação em duas etapas.

Assim, se um criminoso tentar clonar a sua conta no aplicativo, não terá acesso aos seus dados, como mensagens. Isso porque, nessa situação, o WhatsApp é bloqueado instantaneamente.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h, além de notificar o dono da conta através de um SMS sobre o ocorrido.

Logo, para recuperar o acesso, basta aguardar as horas mencionadas. Confira abaixo situações que podem vulnerabilizar a sua conta.

Atualização do Windows 10

Ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados pelo endereço eletrônico. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta;

Desconecte todas as sessões ativas;

Habilite a autenticação em duas etapas;

Habilite a notificação de login.